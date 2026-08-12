（布城综合讯）马来西亚联邦法院驳回吉打州政府针对州内禁赌令违宪提出的上诉申请。这意味着，此案维持上诉庭裁定，吉打州政府停止更新州内博彩公司执照的做法违宪的判决。

马国联邦法院法官罗扎丽雅为首的联邦法院三司星期三（8月12日）裁定，吉打州政府提出的法律问题，未达到须由联邦法院审理和裁决的门槛。有关法律问题主要围绕联邦法院是否有权审查州政府相关决定的合法性，以及州政府根据《联邦宪法》所拥有的权限。

罗扎丽雅宣判时说，吉打州政府未能满足《1964年司法法令》第96（a）条文规定的上诉门槛，即上诉人须证明上诉申请涉及的法律问题是全新的，或涉及公众利益，因此驳回相关上诉准令申请。

反对党伊斯兰党执政的吉打从2023年1月1日起，不再发放及更新州内与博彩业相关的商业执照，州内所有45家博彩投注站在执照到期后关闭。当地博彩公司为此入禀法庭申请司法检讨。

亚罗士打高庭2024年6月裁定，吉打州政府的做法“不合法且不合理”、越权及违宪，须撤销有关禁令，且赔偿业者的损失。吉打州政府随后入禀上诉，要求暂缓执行判决。

上诉庭三司去年12月以二比一的多数裁决驳回吉打州政府的上诉，吉打州政府于是向联邦法院申请上诉准令。

除了吉打，伊党执政的玻璃市、吉兰丹和登嘉楼目前也全面禁赌，不发放及更新州内博彩公司的营业执照。