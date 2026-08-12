（新山综合讯）一名疑在新加坡涉毒弃保潜逃的新加坡籍男子，偷渡入境柔佛州新山向熟人求助，不料和女友一起遭对方绑架和勒索8万新元。马来西亚警方接获投报后48小时内逮捕涉案首脑等六名马国男女，救出这对情侣。

马国警方说，这名32岁的男子是新加坡通缉犯，警方完成调查后将把他移交回新加坡。

马国武吉阿曼警察总部刑事罪案调查总监古玛星期三（8月12日）在柔州警察总部召开记者会，公布破案过程。他说，这名新加坡男子今年5月偷渡至柔佛后，向一名认识的马国男子求助。不料遭对方抢走身上1万2000新元现金，还被禁锢及向家属勒索赎金。

绑匪最初开口索要8万新元，谈判后降至2万5000新元。家属先通过线上转账付了5000新元，其余2万新元原定赎人时付现金。不过，警方及时介入，成功营救人质及逮捕绑匪。

马来西亚武吉阿曼警察总部刑事罪案调查总监古玛（左二）与柔佛州副总警长何泉发（左一）星期三（8月12日）在记者会展示绑匪使用的刀械，还有警方起获的现金及其他物品。（星洲日报）

古玛说，柔州警方星期一（10日）接获一名新加坡妇女报案，指她的儿子在新山被绑架。警方随即成立特别调查队，由柔州警察总部刑事罪案调查组，联合武吉阿曼刑事罪案调查局展开调查。

柔警接获的报案内容原本只涉及一名男肉票，但警方星期二（11日）傍晚展开救援行动，突击士姑来顺和花园一家超市时，发现男肉票的33岁新加坡籍女友也遭绑架，并禁锢在同一地点。据悉，这名女子是合法入境柔州。

警方在行动中当场逮捕一名马国男子，之后顺藤摸瓜，在士姑来区展开数场逮捕行动，再逮捕包括首脑在内的四男一女。这六名嫌犯年龄介于32岁至46岁。

警方调查发现，六名嫌犯中的五人有刑事罪及毒品罪前科，其中四人的尿检对毒品呈阳性反应。两名受害者的尿检结果也呈阳性反应。

此外，警方在行动中起获一串住家钥匙、10部手机、1万2000新元现金、4万1400令吉现金、一条金色项链、一枚劳力士手表，以及一辆红色宝腾Axia轿车。所有起获物品总值约26万4440令吉（约8万2700新元）。

警方仍在调查嫌犯的干案动机，并追查是否还有其他同伙。警方援引《1961年绑架法令》调查此案。

至于被绑的新加坡男子，马国警方以非法入境及滥用毒品罪名扣留及调查他；他的女友虽合法入境，但因涉毒被捕，以协助调查。