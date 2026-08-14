（雅加达讯）印度尼西亚旅游业者警告，如果政府把落地签证的费用提高一倍，印尼可能会流失部分国际游客，促使他们转而前往区域内其他旅游目的地。

《雅加达环球报》报道，印尼移民总局日前提议，提高目前50万印尼盾（约36新元）的落地签证费用。出行前申请电子落地签证（e-VoA）的旅客，今后须缴付75万印尼盾，抵达印尼后才申请落地签证的旅客则须缴付100万印尼盾。

印尼旅行社协会副主席布迪詹托说，考虑到邻近的东南亚国家吸引的国际游客数量更多，这次涨价可能会削弱印尼的竞争力。

今年上半年，马来西亚吸引了2112万人次的国际游客，领跑亚细安；其次是泰国（约1850万人次）、越南（1230万人次）和印尼（745万人次）。

布迪詹托说：“每次提价都会产生影响，这取决于提价幅度。如果提价100%，原本计划前往印尼的游客可能会转向其他国家。”

他还质疑政府是否在做出决策前进行了全面的可行性研究，以及提高签证费是否能改善移民服务。

印尼当局：鉴于汇率波动 当前签证费过低

印尼移民局局长亨达萨姆星期三（8月12日）就调高签证费的决定做出解释时说，考虑到印尼盾兑外币的汇率波动和签证管理成本，目前的签证费过低。

“我们目前的落地签证费用仅为50万印尼盾。考虑到汇率波动，我们认为这个价格太低，因此需要调整。”

亨达萨姆说，拟议的涨价方案能够增加国家财政收入，并鼓励旅客在出发前完成入境手续。印尼移民局希望通过鼓励旅客在抵达前完成所有手续，从而减少机场的排队和拥堵情况。

印尼移民局尚未宣布新收费标准何时生效，这项方案仍须经过相关政府部门的审批程序才能正式实施。