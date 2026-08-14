印度尼西亚进一步整顿国家财政，将明年的预算赤字削减至国内生产总值的2.4％，并预计今年和明年都可取得6％的经济增长。

印尼总统普拉博沃星期五（8月14日）发表年度国情咨文演说和财政预算案声明。新预算赤字非但没逼近国内生产总值（GDP）3％的法定上限，反比今年预计赤字达到的2.85％还低，显示印尼政府明年将有更充裕的财政空间。这也是印尼自2024年以来最小的预算赤字。

由于普拉博沃政府推行免费营养餐计划、红白乡村合作社等多项大规模社会政策，印尼的财政纪律和表现广受关注。国际评级机构MSCI今年初对印尼股市监管透明度表示关切后，印尼股市今年来市值已流失约三成，印尼盾兑美元汇率也一度跌至历史新低。

这是普拉博沃上台后第二次发表国情咨文演说。他不忘重申财政纪律原则，试图挽回市场信心。

“财政纪律不是在预算案通过后就停止，财政纪律必须贯彻到我们所花的每一分钱。有太多政府部门和机构花不同的价钱买同样的货，这会削弱国家的议价能力。”

另一国际评级机构标准普尔全球评级上月维持对印尼的主权信用评级。普拉博沃说，这是国际对印尼经济实力的认可。

为了收紧对天然资源的监管，普拉博沃今年5月宣布由国企Danantara Sumberdaya Indonesia（简称DSI）包揽所有民间与外资大宗商品出口。他在国情咨文中表明，这家国企负责监控，但不接管大宗商品的出口。

DSI自6月起监控了三项大宗商品的出口，交易总额达140亿美元（约179亿新元）。它接下来将把监控范围扩大至所有战略性大宗商品的出口。

普拉博沃也宣布，明年1月1日起设立大宗商品交易所，为印尼的大宗商品出口制定参考价。

“印尼不能永远让大宗商品被提取，而价格和利润却在别处制定。我们不只要当大宗商品的全球产地，也要当价格制定方。”

普拉博沃承认还未解决全部问题 正着手处理

面对近期民意支持度下降，普拉博沃在演说中坦言，国家面对的问题还没有全部解决，他的竞选承诺也还没全数兑现，但政府正着手处理这些问题。

印尼自去年开始整顿国有企业，在总数1074家国企中，已关闭生产力低下的290家，节省成本50万亿印尼盾。当局的目标是到了今年底，将国企减到少过300家。

对于粮食保障，印尼已对八项食品大宗商品实现自足。尽管接下来几个月将面对厄尔尼诺现象的考验，普拉博沃向全国保证，国内粮食供应仍有保障。

为了留住更多人才，普拉博沃提议修法，在一定限度内允许国民拥有双重国籍。这些人必须具备特别专长，如医生、工程师、人工智能专才和运动员等。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员、印尼研究项目主任刘敏丽接受《联合早报》访问时说，和过去在公开场合夸夸其谈的作风相比，普拉博沃此次演说较务实，着重于解决国家面对的各种问题。比起上任初期定下8％的经济增长目标，普拉博沃也意识到6％的增速比较可及。

刘敏丽指出，大宗商品出口的管控条例也比早前的宣布稍缓和。虽然目前还没有公布相关细节，但DSI若不在出口数据和程序上过多管控或造成瓶颈，对出口商而言是较好的消息。

雅加达帕拿玛地拉大学高级经济学者维查扬托（Wijayanto Samirin）则指出，6％的增速仍过于激进。他说，印尼须从收入平等、社会流动性、环境可持续发展等方面改善增长质量，否则单纯的数字增长毫无意义。

他认为，允许公民持有双重国籍有利于留住人才，也有利于资金通过投资和汇款等渠道流入。不过，当局须避免安保和税务的相关条例过于复杂。