印度尼西亚东部弗洛勒斯岛附近海域发生的7.7级地震及多次强余震，已造成至少38人死亡。

新华社报道，印尼国家减灾署署长苏哈里扬托星期六（8月15日）在新闻发布会上说，截至当地时间下午3时，另有两人重伤，11人轻伤，约2000人已疏散。

弗洛勒斯岛（Flores island）所处的东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara province）省长梅尔基·拉卡·莱纳在古邦举行的新闻发布会上说，有70多栋建筑物和房屋受损，部分道路因山体滑坡而中断或堵塞。他说，当局仍在收集数据，以评估损失的全面程度。

彭博社报道，据美国地质调查局初步估计，此次地震震级为7.7级，发生在当地时间早上6时左右。震中位于恩德（Ende）西北偏北约68公里处。

印尼国家减灾署称，弗洛勒斯岛的纳格克奥县（Nagekeo）、西卡县（Sikka）和西芒加莱县（West Manggarai）震感强烈，持续约一分钟，许多居民纷纷逃离家园。减灾署还说，远至南苏拉威西岛都有震感。

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印尼气象、气候和地球物理局的监测显示，目前已发生了至少52次余震，震级在3.6至6.2级之间。该机构对附近沿海地区发布了海啸预警，并敦促部分居民撤离，之后随着威胁解除，预警也随之解除。

位于太平洋“火环”上的印尼，地处活跃火山和构造断层带，地震时而发生。今年6月，中苏拉威西岛（Central Sulawesi）发生的一次地震造成一人死亡。