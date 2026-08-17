新山商人失踪变浮尸案的四名被告星期一（8月17日）在峇株巴辖推事庭正式被控谋杀。但解剖及各项鉴证报告尚未出炉，推事择定案件10月14日过堂。

据《星洲日报》报道，四名被告包括40岁的尤格斯瓦南、26岁的林永明、32岁的阿祖汉及33岁的侯汉伟。（人名译音）

根据控状，他们被控于7月29日下午2时35分左右在新山士姑来马星花园，至8月3日中午12时30分左右在峇株巴辖森波浪河一带，共谋杀害39岁商人刘凯贤。

被告触犯刑事法典的谋杀条文。罪成可被判死刑，或至少30年但不超过40年监禁。若未判处死刑，被告也须面对至少12下鞭刑。

主控官诺莎兹琳说，解剖报告、化学鉴证报告及监控器法证报告仍未出炉，案件须择日再度过堂。承审推事慕斯达金因此宣布，案件展至10月14日在峇株巴辖推事庭过堂。

死者刘凯贤的父亲及亲友星期一也在旁听律师陪同下，到法庭了解案件进展。

此外，早前落网的另外一名34岁华族嫌犯，获准保释并转为控方证人。

案情显示，刘凯贤7月29日中午12时30分离家，向妻子说要外出与朋友见面，但却一去不回。

警方8月3日在峇株巴辖巴力拉惹森波浪河，发现一具遭捆绑并以渔网缠绕的尸体，证实就是刘凯贤。

警方怀疑死者涉及债务纠纷引来杀身之祸，过后逮捕五名马国男子助查。警方在其中一名嫌犯指引下，在永平的一处住宅内起获一把手枪，并宣告侦破此案。