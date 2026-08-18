新柔地铁（RTS）目前距离明年元旦正式通车不到四个月，新山武吉查卡站内的购票大厅、出入境大厅及月台等主要设施已大致成形，未来通关动线已逐渐清晰。

据《星洲日报》报道，马国捷运公司（MRT Corp）新柔地铁项目总监祖基菲里星期一（8月17日）晚间安排马国媒体参观武吉查卡的新柔地铁关卡综合大楼，了解工程最新进展。

马国捷运公司总裁莫哈末扎里夫、新柔地铁项目总监祖基菲里和营运部主管阿都纳西尔都与媒体一起参观。

祖基菲里透露，交通部长陆兆福星期二（18日）将前往巡视工程，并为新柔地铁关卡综合大楼内的马国边境管制与保护机构（AKPS）办事处开幕。

祖基菲利介绍，旅客踏入新柔地铁关卡综合大楼后，首先将经过约470公尺长的步道，随后抵达购票大厅，再上楼前往出境大厅。

新柔地铁关卡综合大楼的安检系统与人员，将对所有乘客进行行李和人体扫描。（星洲日报）

他说，出境大厅有100台自动通关闸门，乘客须经过严格的安全检查，包括行李和人体扫描，完成出境程序后前往新加坡入境大厅完成入境程序，最后抵达月台候车。

据介绍，新柔地铁运总控室将是新柔地铁正式投运后的“大脑”，负责处理营运时的各种技术问题。新马联合监控中心则负责处理营运后的紧急和特殊事件。

新柔地铁运总控室将是新柔地铁正式投运后的“大脑”，负责处理营运时的各种技术问题。（星洲日报）

新柔地铁预计2027年元旦通车。它连接新山武吉查卡站与新加坡兀兰北站，往返两地约须五分钟，预计每小时能载送近万人次。