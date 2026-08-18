马来西亚副首相阿末扎希说，当局正研究新柔地铁新山武吉查卡站周围的交通规划方案，以疏导新山市中心一带的交通流量，避免新柔地铁明年元旦投运后在新山市中心形成新的交通拥堵热点。

据《星洲日报》报道，阿末扎希也是马国内阁道路安全与交通拥堵委员会主席。他星期一（8月17日）在委员会会议后告诉记者，新柔地铁通车后，民众出行模式将会改变，这将影响武吉查卡站与新山市中心的交通流量。

他说，马国各相关机构已经展开协调，并研究整合新山市中心的道路规划，打造更一体化、高效、安全及以民为本的公共交通系统，也让新马两国未来的跨境流动更顺畅。

交通部长陆兆福今年7月2日在国会下议院说，联邦政府将提供资金作为柔佛高架智轨列车系统（E-ART）项目的发展成本，这是当局应对新柔地铁运启用后预期交通拥堵问题的其中一项措施。

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期三5月20日在脸书说，当局将以五措施缓解新柔地铁营运后的武吉查卡站周边交通。

他说：“新柔地铁将与双轨电动列车（ETS）、南方电动列车、公共巴士、德士及接驳巴士全面衔接，建立一体化的公交网络。”

当局也计划建造行人天桥连接武吉查卡站和周边主要核心区域，并强化铁路与其他公交的整合。

他指出，为了有效减少驶入新山市中心的车辆，柔佛政府决定在多个策略地点设立停车转乘站点，让民众将车子停放在这些地方，再搭乘公交进入市中心。

当局还将引入更具条理且智能的交通管理系统，包括在尖峰时段开辟交替通道。当局也会重新规划新山中央车站等主要核心区域的交通流向。

连接新加坡兀兰北站和新山武吉查卡站的新柔地铁预计明年元旦通车。全长四公里的新柔地铁通车后，从兀兰北站到武吉查卡站车程仅约五分钟。它通车后每小时预计能运输约1万人次的乘客。