缅甸总统敏昂莱在克里姆林宫会见俄罗斯总统普京，双方就加强两国关系及各领域合作交换意见。

法新社报道，敏昂莱星期二（8月18日）在克里姆林宫与普京会面。他通过翻译员对普京说：“目前，我们两国关系发展迅速。”

他也说：“感谢俄罗斯和您个人的支持，我们在国际舞台上取得了许多成果……缅甸是俄罗斯在东南亚可靠的伙伴。”

普京则说，两国“在国际舞台上积极合作”，安全关系“正在发展”，并指出“经济领域仍需努力”。

普京对敏昂莱说：“您的访问行程安排非常紧凑，我相信我们一定有机会讨论所有这些问题。”

此前，俄罗斯总理米舒斯京与敏昂莱会面时说，莫斯科“正在推进在缅甸建设小型核电站相关协议的落实”。

今年2月，缅甸和俄罗斯签署一项为期五年的军事合作协议，但协议细节并未公开。

2021年缅甸军方发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府，引发持续五年多的内战，估计造成超过10万人死亡。俄罗斯是少数几个在政变后支持缅甸的国家之一。

缅甸军方曾使用俄制战机空袭少数民族武装控制地区。联合国调查人员及人权组织指责军方使用这些武器袭击平民，一些冲突观察人士认为可能构成战争罪。

这是敏昂莱自2021年政变以来第六次正式访问莫斯科，也是他就任文职总统以来首次访问莫斯科。