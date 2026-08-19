（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京在莫斯科会晤到访的缅甸总统敏昂莱，双方就一系列议题展开讨论。两国当天签署了10份双边合作文件，涵盖包括小型核能发电生产方面合作计划的能源、科技、经济与文化等领域。

这是敏昂莱自2021年政变以来第六次访问莫斯科，也是他就任文职总统以来首次访俄。他与普京此次展开超过三小时的会谈。

缅甸官媒《缅甸环球新光报》报道，在星期二（8月18日）的会晤中，普京表达了加强俄缅战略伙伴关系与合作的承诺。他说，缅甸是俄罗斯在亚洲、东南亚及亚太地区的重要合作伙伴，俄罗斯将进一步加强两国在多个领域的合作。

普京指出，俄缅两国目前在国际舞台上积极开展合作，在发展安全关系的同时，也应进一步加强经济领域的合作。

敏昂莱则感谢普京在政治上对缅甸的支持。他说，两国关系发展迅速，并称缅甸向来是值得信赖的合作伙伴。

两人也针对缅甸当前政治发展形势、缅甸政府为实现国内和平所作出的努力，以及在亚细安框架内开展合作等议题展开讨论。

敏昂莱当天稍早时也与俄罗斯总理米舒斯京会面。米舒斯京当时宣布，莫斯科已着手落实在缅甸建设小型核电站的合作协议。

米舒斯京说：“这个项目将为基础与应用科学研究等相关领域的合作注入强劲动力，并成为俄缅友谊的新象征。”

敏昂莱领导的缅甸军方2021年发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府后，俄罗斯是少数几个与缅军政府保持密切关系的主要国家之一。

此次莫斯科之行是敏昂莱近期一系列海外访问的又一站，他希望借此在备受争议的缅甸选举后，让新政府能获得更多认可。