2026年初举行的泰国大选，让阿努廷完成了一次真正意义上的阶级跃升。

他率领的泰自豪党拿下了190多个国会议席，一举成为选举的最大赢家。

几个月前还需要跟反对党协商，争取对方支持才能组阁的阿努廷，如今获得选民更加明确的授权，成为泰国近20年来首位在大选后连任的首相，执政合法性大大加强。

泰国政坛曾涌现许多“政治明星”，可阿努廷从不是耀眼的主角。不过，他却练就一身通过谈判与交易，留在政治中心的本事，成为名副其实的“造王者”。

2026年4月7日，泰国首相阿努廷（前排左三）同自己的新内阁拍摄团体照。（路透社）

如今，“造王者”自己成了首相，是阿努廷个人政治生存术的胜利，还是意味着泰国政治格局的大洗牌？

点击视频，跟随本期《世界大解说》，看懂阿努廷如何从政治配角走到舞台中央。

视频大纲

00:00 从“造王者”到权力核心 阿努廷改写泰国政治？

00:55 2026泰国大选 阿努廷终成首相

01:54 阿努廷为何总能踩准政治节拍？

04:04 泰柬边境风波成转折 政治交易助阿努廷登顶

06:51 泰自豪党国会席位暴增 保守阵营押宝阿努廷

09:15 政治交易大师阿努廷也会治国？

10:35 旧曲换人领唱？泰国“达信对军方”时代退潮？

善于交易不爱冲突 阿努廷总能留在牌桌上

阿努廷几十年的政治生涯里，有一个关键词从未改变——灵活。

他曾经加入前首相达信的泰爱泰党，后来转型进入中右翼保守的泰自豪党。无论哪个阵营掌权，他总能在新政府中获得职务。

制图：陈乐彤

尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目联合主任麦明辉接受《世界大解说》访问时形容，阿努廷是非常“交易型”的政治人物，并不喜欢与其他势力正面冲突。“他很少试图彻底改造现有制度，因此即使政治立场不同，各方往往仍愿意与他合作。”

不过，阿努廷的个人政治手腕并不是泰自豪党崛起的全部原因。

麦明辉指出，泰自豪党的真正实力，很大程度来自扎根地方多年的政治家族和选区网络，尤其是在武里南以及东北部地区。

换句话说，阿努廷作为泰自豪党在台前的最大门面，背后则是一套运转多年的地方政治体系。

不过，泰自豪党的迅速壮大，也可能隐藏着自身的不稳定因素。

长期观察泰国政治的资深媒体人巴维（Pravit Rojanaphruk）告诉《世界大解说》，泰自豪党内有不少政治人物是在2026年大选前才入党。

他们选择加入，很大程度是看好阿努廷和泰自豪党的选情与政治前景。假设阿努廷政府执政失利，这些人是否会留在党内，仍有待观察。

190多个议席从何而来？

泰自豪党能在2026年初的大选获胜，并非只靠阿努廷的个人影响力。

巴维分析，2025年泰柬边境冲突后高涨的民族主义情绪，是推动阿努廷声势上升的重要因素之一。

与此同时，阿努廷曾在前政府倒台后，以解散政府、提前选举为条件，获得最大反对党人民党对他出任看守首相的支持。人民党与阿努廷的交易，让部分改革派支持者感到失望。

2026年初泰国大选前夕，泰自豪党支持者手持阿努廷肖像。（路透社）

此外，泰国传统保守政党近年来又不断衰退，进一步腾出了政治空间。

在这样的局势下，泰自豪党逐渐成为保守阵营眼中，最有能力阻挡人民党，同时又具备实际胜选能力的政党。

巴维说，当保守势力环顾四周，“发现其他政党都难以真正带头赢得选举时，阿努廷成为了最大的受益者”。

“红黄之争”退场 泰国政治步入新格局？

过去20多年，泰国政治长期围绕着两股力量展开：一边是前首相达信的阵营，另一边则是军方与保守势力。

如今，这条分界线似乎正在逐渐模糊。

麦明辉认为，泰国政治正在从过去简单的“挺达信”与“亲军方”对抗，逐渐变成三方竞争：以泰自豪党为代表的保守派政治网络、以人民党为代表的改革力量，以及已经明显削弱但仍未真正退出舞台的达信阵营。

阿努廷（左）7月20日在北京与中国总理李强会谈，并参加李强所设的午宴，期间献唱经典华语歌曲《甜蜜蜜》。（中新社）

然而，这种格局的变化，是否意味着泰国政治将自此进入“阿努廷时代”？

巴维认为，现在还不能下结论。阿努廷未来一年能否改善经济、维持政治稳定，将决定这场大选的胜利究竟只是短暂高峰，还是会真正改写泰国政治的长期格局。