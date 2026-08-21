新加坡保安人员在马来西亚柔佛州搭电召车时发表侮辱回教言论，在新山被判监禁14天及罚款7000令吉（约942新元）。

56岁被告莫哈末阿尼阿丹（Mohamed Anim Atam）星期五（8月21日）在新山推事庭认罪后被判刑。

推事沙米妮下判时说，被告的刑期从星期二（18日）逮捕日算起。若他无法缴付7000令吉罚款，须以监禁三个月替代。

根据控状，被告今年7月30日傍晚约5时，乘搭电召车从新山敦拉萨路前往明里南街途中，发表侮辱回教的言论，意图伤害他人的宗教感情。

电召车司机录下被告的言论，并上传至社交媒体，引发广泛关注。司机随后于7月31日向警方报案。

主控官艾兹兰副检察司在庭上说，鉴于此案视频在社媒广泛流传，且涉及种族、宗教及王室（3R）敏感课题，请求法庭判处适当刑罚，以示惩戒。

被告没有委任代表律师。他求情时称自己患有高血压，且目前正处理离婚手续，须出席新加坡回教法庭聆讯，希望能从轻发落。

根据早前流传的视频，被告以马来语发表冒犯言论后遭司机训斥，随后道歉并下车。

柔州警员在接获报案后，通过新加坡警方协助，于星期二逮捕被告。