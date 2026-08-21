（土瓦路透电）消息人士称，缅甸军方为了重启与俄罗斯合作的“土瓦经济特区”项目，自今年7月起部署数百兵力，强行清理位于南部港市土瓦的项目区域。军方不仅放火焚烧村庄及杀害平民，还封锁了周边大片土地。

路透社报道，反军方的武装人员和知情的当地活动人士透露，缅军在土瓦（Dawei）经济特区周边展开暴力清场。此经济特区的发展项目包括建设一座深水港和发电厂，被缅军视为能绕开马六甲海峡的战略替代路线。

消息人士说，缅军通过空袭和海袭加强在土瓦经济特区周边的攻势，击溃了当地组织松散的武装抵抗力量。

根据冲突监察组织“武装冲突地点与事件数据”（ACLED）发布的报告，约700名士兵攻入周边地区，袭击村庄，杀害平民。

土瓦一名人民保卫军说，缅军至少在三个村庄放火烧屋，还杀了三名援助流离失所村民的救援人员。

缅甸最初于2008年与泰国合作开发土瓦经济特区，后因资金短缺及当地人反对而在2013年终止。如今，缅甸获得俄罗斯支持，联手重启这个项目。

缅甸总统敏昂莱本月初访问泰国时，将土瓦宣传为通往南亚和西亚的门户。本周，他到访莫斯科会见俄罗斯总统普京时，也大力推销土瓦。

星期三（8月19日）在莫斯科举行的一场商业论坛上，土瓦所在的德林达依省（Tanintharyi）首席部长佐奈乌说，相比取道马六甲海峡，土瓦经济特区能使货物运输时间缩短四至六天。

他还说，土瓦港口地理位置优越，距离缅甸主要海上气田仅约45公里。

知情人士说，这个项目若成功，俄罗斯将能在东南亚获得更大的市场准入，并在印度洋地区获得港口据点。不过，由于内战持续，目前在缅甸投资的风险依然极高。