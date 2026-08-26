印度尼西亚总统普拉博沃宣布启动一项100吉瓦太阳能发电容量的发展计划，寻求减少对化石燃料的依赖，并降低日益增加的进口支出。据官方透露，发展计划估计须730亿美元（约927亿新元）的资金。

据《日经亚洲》星期二（8月25日）报道，普拉博沃当天在峇厘岛主持启动仪式，宣布中爪哇和东爪哇省三个太阳能发电项目动工，每个项目的装机容量约为130兆瓦（megawatts）峰值。

他说：“这不是开玩笑。我们将建设100吉瓦……目标是三年内完成建设。”

印尼政府也透露，很快将为另外六个项目启动招标，总装机容量约为4.7吉瓦（gigawatts）峰值，项目地点包括峇厘岛和西爪哇省。

印尼目前108吉瓦的发电量中，太阳能仅占1.5吉瓦，大部分电力来自煤炭。截至今年4月，包括水力和地热发电在内的可再生能源占总发电量的17.9%。

印尼能源与矿产资源部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia） 说，这项100吉瓦计划需要730亿美元投资。太阳能发电设施全部建成后，每年可为印尼节省42亿美元的能源补贴支出。印尼是石油净进口国，国内燃料消费获得大量补贴。

普拉博沃说：“有了100吉瓦太阳能，加上我们拥有的地热资源、新发现的天然气田，以及提高原油产量，我们应该连一桶石油都不再进口。”

普拉博沃在8月14日发表的国情咨文中说，政府希望在今年内就建设30吉瓦的发电量，包括在每个村庄建设一座1兆瓦太阳能发电站。这项计划也有望协助印尼提前淘汰总发电量达13吉瓦的柴油发电厂。

印尼智库基本服务改革研究所（Institute for Essential Services Reform）首席执行长法比（Fabby Tumiwa）说，这项计划能否成功实施，将取决于明确的规划和详细的路线图，包括年度目标、资金来源和有效监督。

他向《日经亚洲》指出，除了输电网络和容量方面的技术挑战外，融资和监管改革仍是主要障碍。“大规模发展太阳能发电需要大量土地，而取得并最终利用这些土地都需要时间。”

法比认为，在最初的“起飞”阶段，政府应优先推进能够迅速见效的项目，以减少柴油使用、释放投资潜力、扩大清洁电力供应，并增强公众信心。