（曼谷综合电）泰国中央银行如市场预期，今年连续三次将基准利率维持在1%不变，以支撑受高能源价格冲击的经济。

泰国央行货币政策委员会星期三（8月26日）一致同意一日期回购利率维持在1%，这是自2022年9月以来的最低水平。为应对经济放缓，泰国央行从2024年10月至今年2月，连续六次降息，累计降幅达150个基点，之后一直维持利率不变。

委员会认为，目前的利率水平有助于维持物价稳定，同时支持经济持续增长和金融稳定，推动经济复苏。

央行说，随着出口和投资受惠于人工智能（AI）热潮，加上政府推出的刺激措施，经济正逐步改善，而通胀压力相对缓和，也让央行得以继续维持利率。

泰国投资促进委员会数据显示，第二季度获得政府优惠政策的项目实际投资额同比增长31%，达到2550亿泰铢（约99亿新元）。其中，与AI相关的产业占总额超过一半，吸引超过1270亿泰铢投资。

不过，货币政策委员会认为，泰国经济增长仍然疲弱且不均衡。由于泰国高度依赖进口，科技及AI相关的出口和投资对整体经济带来的效益仍然有限。

受厄尔尼诺带来的干旱气候影响，整体通胀率也可能在明年第一季度上升。

泰国央行正努力提振经济。泰国经济第二季度仅增长1.9%，在东南亚六大主要经济体中增速最慢。相比之下，越南经济增长8.4%，菲律宾则增长2.3%。