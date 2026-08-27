示威者代表进入国会大厦同部分议员对话，副议长苏夫米向他们保证用于反腐的“资产没收法案”最迟将于12月通过。（法新社）

（雅加达综合电）在去年爆发致死全国大动乱的一周年之际，印度尼西亚首都雅加达、日惹个望加锡等大城市星期四（8月27日）出现反腐败抗议集会，成千上万示威者在雅加达国会大厦外集会，要求国会加快通过“资产没收法案”，并以死刑严惩贪腐分子。

面对民众对高昂生活费及官员腐败的强烈愤怒，印尼国会副议长当天作出罕见让步，承诺将在12月15日前通过延宕多年的资产没收法案。

抗议现场气氛高度紧张，部分佩戴头盔和面罩的示威者尝试冲撞国会大门，向院内投掷杂物，并在街头点燃轮胎。

国会大厦外午后一度出现紧张局势，示威者与试图驱赶一名街头小贩的警察发生冲突。双方发生推搡和叫喊，一些示威者甚至向警员投掷瓶子和塑料水容器。所幸冲突很快平息，局势没有恶化。

《雅加达环球报》报道称，警方在集会开始前拘留了65名涉嫌带头挑衅及携带汽油弹、汽枪等危险物品的嫌犯。

由于去年8月至9月爆发的全国抗议活动演变为严重的流血暴乱，造成10人身亡和近7000人被逮捕，因此当局对此次示威活动严阵以待。警方在雅加达部署1万8500名警力，并在国会大厦内外设置重重防线，同时封锁国会周边主干道。

一些民间组织包括来自中爪哇省城镇巴蒂的帕蒂团结民众联盟，自上周起动员支持者前往雅加达为集会作准备，这几天一直有巴士将示威者送往首都。

示威组织代表凯鲁说，他们希望政府能够停止免费营养餐计划和军事化政策，并降低主食价格。“我们选择8月27日举行集会，因为去年这个时候发生了骚乱和其他各种事件。今天我们想表达我们的诉求，而不是引发骚乱。”

帕蒂团结民众联盟的数百名成员一早聚集在国会大厦外，呼吁国会通过资产没收法案，允许政府没收与腐败和洗钱等罪犯有关的资产，同时敦促以死刑严惩腐败分子。

资产没收法案最早在2008年提出，多年来一直搁置。专家曾警告，这项法案可能成为打击政治对手或进行敲诈勒索的工具。

示威群众在国会大厦外聚集后，国会下议院数名议员接见部分示威者，副议长苏夫米向他们保证法案最迟将于12月通过。