（雅加达彭博电）印度尼西亚主权财富基金达南塔拉（Danantara）已将10亿美元（约12亿7000万新元）的私募信贷投资，全权委托给瑞士资产管理巨头合众集团。这是达南塔拉布局全球私有市场规模最大的投资之一，标志着印尼正加快推进金融全球化战略。

彭博社引述知情人士报道，达南塔拉将其中6亿美元交给合众集团（Partners Group），用于亚太地区及印尼本土的直接贷款机会；另4亿美元作为全权委托份额，由合众集团管理并作为共同投资资本。

达南塔拉证实已投资合众集团的私募信贷业务，但拒绝透露具体金额。达南塔拉首席投资官潘杜在回复彭博社询问时说：“对合众集团的投资将用于亚洲各地，尤其是印尼本土的直接贷款机会。”

他强调，此举是达南塔拉在国内外投资布局的一环，相关收益最终将返还印尼。

这笔投资是迄今为止最明显的信号，表明成立仅18个月的达南塔拉正加大部署力度，进军规模达1.8万亿美元的全球私募信贷行业。达南塔拉已聘请新加坡政府投资公司（GIC）的前投资专家，负责领导其全球私募市场业务。

合众集团其实在本月初就已宣布这项10亿美元的投资计划，只是当时并未公布投资机构名称。合众集团当时指出，相关资金将采用开放式的可持续投资结构，专注于亚太地区的高级和次级直接贷款项目。