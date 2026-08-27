印度尼西亚国会委员会批准德斯特莉出任下一任印尼中央银行行长，届时她有望成为印尼央行成立73年来的首名女行长。

彭博社报道，现年62岁的德斯特莉（Destry Damayanti）目前担任代行长，也是总统普拉博沃唯一提名的央行行长人选。

她星期三（26日）出席国会委员会的候选资格审查听证会时说，如果顺利当选，她的首要任务是维持货币与汇率稳定，同时将主动采取前瞻性措施支撑印尼盾，并在保持稳定的框架内为经济增长与扩大就业留出空间。

国会议员也批准艾达（Aida Budiman）接替德斯特莉担任印尼央行高级副行长，以及索利金（Solikin Juhro）出任副行长。三人的任命预计将在9月1日举行的国会全体会议上获得确认。

德斯特莉的提名若顺利通过，任期将从今年持续至2031年。

印尼央行原行长佩里7月25日突然请辞。有报道称，佩里因经济增长战略及流动性政策与财长普尔巴亚发生激烈矛盾。佩里离职后，自2019年起担任副行长的德斯特莉接任代行长。市场普遍视她为务实和稳健的决策者，能有效维持央行政策延续性。