因不满灾后重建进度缓慢，印度尼西亚亚齐特别行政区民怨日渐加深。日前一场纪念活动上，更有民众升起与昔日分离主义组织相关的旗帜，触动了地方与中央的政治神经。

今年8月15日，数千名亚齐民众聚集在首府班达亚齐的拜图拉曼（Baiturrahman）大回教堂，参加一年一度的亚齐和平日纪念活动，纪念印尼政府与分离主义团体亚齐自由运动组织（GAM）2005年签署和平协议，这一协议结束了近30年的武装冲突。不料，活动期间有民众爬上旗杆，换下印尼国旗，并挂上与亚齐自由运动组织有关联的弯月星旗。

驻守现场的军警下令撤下弯月星旗，并朝天鸣枪示警。警民随即爆发对峙，民众朝军警投掷石块，警方则使用高压水枪和催泪弹驱散人群。当地政府证实，冲突造成七人受伤。

苏门答腊岛的亚齐、北苏门答腊和西苏门答腊三省去年11月遭受洪灾和山体滑坡袭击，基础设施的修复工作至今进展缓慢。地方政府官员向媒体坦言，8月15日的骚乱反映了民众的焦躁情绪。民众也因为2005年和平协议中的承诺未全数兑现，如土地分配滞后，而对中央政府感到失望。

1976年，由亚齐自由运动组织领导的叛军与中央政府爆发军事冲突，近30年的武装冲突造成至少1万5000人死亡。双方2005年签署和平协议，亚齐的分离主义活动和动荡才告平息。

和平协议涵盖对资源收益、政治自治权等事项的安排，但对于旗帜的使用，亚齐地方与雅加达中央至今仍存在分歧。和平协议赋予亚齐人民拥有地方徽号等象征物，亚齐议会也在2013年通过了使用弯月星旗的法规。然而，雅加达当局认为弯月星旗与被禁组织及分离主义运动符号高度相似，抵触违背国家法令。

不过，中央政府迄今并未明确否决使用弯月星旗。在和平纪念日等具象征意义的日子，亚齐人民仍会高挂弯月星旗，作为维护亚齐特殊身份和及协议所赋予权益的象征。去年的洪灾过后，有抱怨政府救灾迟缓的民众手持弯月星旗上街示威。

亚齐副省长法卢拉上星期三（19日）告诉印尼时代网（Tempo），地方政府希望尽快厘清弯月星旗的合法地位，并将就此与印尼内政部展开咨询。

学者：分离风险较低 关键在于积极回应民怨

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员、印尼研究项目主任刘敏丽接受《联合早报》访问时说，目前没有迹象显示亚齐分离主义势力抬头，印尼也“早已远离暴力分离主义的年代”。

“整个群岛出现分裂的风险并不真实存在，但位于国土东西两端的亚齐和巴布亚……往往会提出诉求或采取这类举措来博取中央政府的注意。尤其是这些地区的天然资源收益没有公平分配回馈给当地时，民众就会认为中央政府占尽了好处。”

日前的骚乱也再次表明，弯月星旗仍具有相当强的政治与心理象征意义。刘敏丽提醒，若雅加达中央政府在回应民怨上动作迟缓，情况可能恶化。

“通过明确的努力回应民怨，是平息众怒最直接的方法，但考虑到亚齐与亚齐自由运动组织、分离主义情绪的历史纠葛，以及中央削减地方预算所引发的紧张关系，要做到这一点并不容易，也不可能一蹴而就。”