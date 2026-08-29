（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统决定下放权力，授权各州领导层与任何有意在来届选举中合作的政党展开协商谈判。与此同时，巫统正式邀请领导伊斯兰党最高领导层出席即将举行的巫统全国代表大会。

巫伊两党在柔佛及森美兰州选合作告捷后互动持续升温，此举进一步加深外界对于国阵与国盟可能在来临马六甲州选和全国大选合作的猜测。

巫统总秘书阿斯拉夫星期五（8月28日）晚在巫统最高理事会会议结束后召开记者会说，最高理事会当晚开会达成上述决定。

阿斯拉夫指出，邀请伊党最高领导层出席9月9日至12日举行的巫统代表大会，一方面是表达对伊党的尊重，另一方面则是礼尚往来，回应伊党早前邀请巫统领袖出席伊党全国代表大会的善意。

伊党代表大会将于9月2日至5日在吉兰丹州哥打峇鲁举行。伊党总秘书达基尤丁此前透露，副首相、国阵及巫统主席阿末扎希是受邀出席的主要领袖之一。阿末扎希上周证实，巫统将派代表出席伊党大会。

阿斯拉夫也说，巫统注意到多项学术与民调研究显示，人民尤其是马来人希望实现回教徒大团结，并期望马来人核心地位成为国家政治稳定的基石。因此，巫统最高理事会决定下放权力，让各州领导层自主与潜在合作对象谈判，以应战即将来临的多场选举。

阿斯拉夫虽未明确指明具体选举，但他此前曾证实，国阵与国盟已开始就即将来临的马六甲州选合作展开初步协商。不过，由于州选日期还未确定，因此双方都无须仓促作出决定。

马六甲州议会共有28个州议席，本届任期将于今年12月届满。甲州首席部长阿都拉勿夫5月中曾透露，预计州选最快在9月举行，不会等到12月30日任期届满自动解散。

在上届2021年11月的州选中，国阵横扫21席，以绝对多数优势执政。希盟赢得五席，国盟两席。