（马江综合讯）马来西亚伊斯兰党主席哈迪阿旺表明，伊党与同属国盟的土著团结党之间的和解谈判大门已经关闭，双方没有重修旧好的可能。

哈迪阿旺也是登嘉楼州马江国会议员。他星期五（8月28日）在马江鲁西拉回教堂主持晨间讲座后，回应伊党与土团党目前的关系。

哈迪阿旺指出，土团党在8月举行的森美兰州选举中选择与国盟对抗，是导致双方决裂的主要原因；而土团党数名领袖早前表明准备在来临的马六甲州选与希盟合作，更是彻底关上了和解谈判的大门。

他说：“（土团党）在森州选举与我们开战，如今又想与希盟在一起，这进一步加深了我们之间的裂痕。”

他强调，未来任何选举合作都必须排除那些背弃国盟内部信任及合作精神的政党。

伊党和土团党目前仍是国盟成员，但哈迪阿旺直言，双方关系已是修复无望。

土团党甲州宣传主任希沙慕丁早前透露，土团党愿意与包括希盟在内的任何理念相近政党展开谈判。

土团党和伊党的恩怨由来已久。2020年2月，土伊两党制造“喜来登事件”，联手推翻希盟政府，随后共同创立国盟。当时的国盟由土团党主导，但土团党内部爆发党争，党主席慕尤丁去年12月辞去国盟主席职，制造了伊党和土团党争夺国盟主导权的问题。

去年底，玻璃市州撤换伊党籍州务大臣，改由土团党议员接任，致使两党嫌隙加深。今年2月，国盟最高理事会推选伊党副主席阿末山苏里担任国盟主席后，两党较劲更趋白热化。双方紧张局势在6月达到顶峰，伊党当时直接宣布终止与土团党的一切政治合作，并将去留国盟的决定权抛给土团党。

目前，双方就土团党是否仍具国盟成员党资格各执一词。哈迪阿旺8月7日指土团党因计划组建新联盟而“自动失去成员党资格”；但土团党总秘书阿兹敏阿里随即反驳指国盟党章并无相关条款。阿末山苏里随后承认，根据国盟章程，土团党仍是成员党。