（雅加达综合电）印度尼西亚首都雅加达星期四（8月27日）爆发的大规模反腐示威演变为深夜激烈警民冲突与骚乱，导致一名街头摊贩不幸身亡。警方至今已扣留322名涉案人员，并将其中48人列为嫌犯。

成千上万示威者星期四在雅加达国会大厦外集会，要求国会加快通过“资产没收法案”，并以死刑严惩贪腐分子。国会下议院数名议员接见部分示威者，副议长苏夫米向他们保证，法案最迟将于12月15日通过。

《雅加达邮报》报道，集会大致维持平和，但到了傍晚前，国会大厦外聚集了新一批没有明确诉求的示威者。部分示威者尝试冲撞国会大门，并在街头点燃垃圾。到了晚上7时，即示威宵禁生效一小时后，警方发射催泪弹驱散滞留现场的人群。示威群众随后转向雅加达内环路，一些人沿途点燃轮胎、电单车及其他物品，以致警民冲突升级。警方动用高压水炮和催泪弹清场，示威者则向警员投掷石块。

骚乱在晚上10时左右进一步恶化，距离国会大厦约两公里的斯利皮区（Slipi）突然出现多辆卡车，运来数百名头系白带、手持竹棍的示威者与警方对峙。

媒体报道指出，集会人群晚间散去后，一些黑衣人滞留街头，纵火焚烧一个警岗和两辆电单车，并封锁道路。情况一直持续至星期五（28日）清晨6时，导致首都各地交通严重受阻，多个收费站暂时关闭。

对于深夜突然出现的高度组织化黑衣人及卡车运送示威者到现场的情况，印尼政治分析员与人权组织纷纷发出呼吁，要求当局深入调查背后的黑手与资金来源。

政治学者阿贡告诉《雅加达邮报》，深夜聚集的人群绝非自发形成，其高度协调性与统一装备显示背后存在有组织的势力，幕后黑手必然拥有一定的政治影响力、财力或人脉。

国际特赦组织印尼分部执行主任乌斯曼发声明说，这次冲突与过去由政府支持的反示威活动有相似之处。他也指责当局采取双重标准，一方面严厉打压和平示威者，另一方面在深夜出现有组织的团体时，却似乎行动迟缓，未及时制止。

警方星期五在记者会上说，已扣留322人，当中半数为18岁以下青少年，其中45人被指涉嫌使用暴力和破坏公物，三人涉嫌携带利刃武器。一名街头摊贩被送往医院后不治身亡，但警方没有透露死因。

警方强调尊重公众通过集会和平表达诉求的权利，但绝不姑息任何破坏公物和社会秩序、危害他人的暴力行为。