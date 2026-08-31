烟霾恶化 砂拉越拟展开人工降雨
8月20日，砂拉越古晋烟霾笼罩，州立法议会大厦在雾霾中若隐若现。当日上午9时，当地空气污染指数达180点，处于不健康水平。 （档案照片）
受印度尼西亚林火烟霾影响，马来西亚砂拉越空气质量星期一（8月31日）明显恶化，多地空气污染指数升至危险水平。当局计划9月初视天气情况展开人工降雨，并要求联邦政府就跨境烟霾问题向印尼交涉。
法新社报道，砂拉越灾难管理委员会主席恩巴斯说，如果云层和大气条件合适，当局可在9月3日至5日进行人工降雨。除了缓解烟霾，行动也希望补充长期干旱后水位偏低的水库和水坝。
砂拉越星期一有七个地区空气污染指数超过300点，达到危险水平，其中西连最高达475点。根据马来西亚标准，指数超过500点时，当局可考虑在当地宣布紧急状态。
卫星监测显示，砂拉越目前仅发现九个活跃火点，相比之下，邻近的印尼加里曼丹地区多达1180个。今年1月至8月底，加里曼丹累计发现1万5587个火点，其中超过1万3000个集中在8月。
恩巴斯形容，跨境烟霾已成为“外交问题”，砂拉越已要求联邦政府依据《亚细安跨境烟霾污染协议》向雅加达交涉。
印尼每年旱季都会出现林火，今年强烈厄尔尼诺现象可能令情况进一步恶化。厄尔尼诺通常会使印尼天气更干燥，增加林火和跨境烟霾风险。