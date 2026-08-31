（雅加达讯）印度尼西亚总统普拉博沃出访俄罗斯前传出，印尼有意与俄罗斯合作建设国内首个航天发射场，引发外界对印俄潜在军事合作的顾虑。俄驻印大使托尔切诺夫近期明确表态称，俄罗斯即便参与印尼航天发射场建设，也绝不会在印尼设立军事基地。

《雅加达邮报》星期一（8月31日）报道，普拉博沃本周将前往俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）与普京会晤，议程可能包含航天发射场建设。

印尼正计划在国内紧邻赤道的比亚克岛（Biak）建设国家首个航天发射场。

据悉，负责比亚克航天项目的印尼国家研究创新署已与俄罗斯国家航天公司展开初步谈判。托尔切诺夫说，双方距离签署合同还很远，最终决定权掌握在印尼手中。

双方就航天发射场的接触与沟通，引发外界担忧印俄双方会进一步发展军事合作关系。

托尔切诺夫告诉媒体，印尼向来奉行不结盟外交政策，绝不会允许外国设立军事基地：“我相信以后也不会有，无论是美国、俄罗斯还是澳大利亚的军事基地。”

他说，印尼是否利用这个航天发射场来发射军用卫星，完全取决于印尼自身的决定，而非俄罗斯。“我们自己的领土内已有足够的军事设施。”

2025年初，有谣言指俄罗斯计划在比亚克岛部署军机，引发澳洲担忧。托尔切诺夫抨击有关传言“极其荒谬”，并强调莫斯科与雅加达的任何双边合作，都不会损害其他国家的利益。

印俄能源合作也引西方关注

除了航天合作，印俄两国的能源合作也成了西方关注的焦点。托尔切诺夫8月26日在一次采访中，面对访员问起石油采购的进展，他拒绝透露任何谈判细节，理由是对西方国家有戒心。

“这是印尼和俄罗斯的双边合作。但我们两国之间的一举一动却受到西方国家的严格监视……随时准备对那些敢于与俄罗斯合作的印尼公司实施‘二级制裁’。”

印尼能源部长巴赫利于8月初说，政府正在草拟一份进口俄罗斯石油的长期合同。他强调，印尼如何满足自身能源需求，“由不得其他国家来干涉”。

受美伊战争引发的能源危机影响，印尼已决定向俄罗斯购买多1亿5000万桶原油。