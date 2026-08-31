马来西亚反对党伊斯兰党星期三（9月2日）至星期六（5日）将在吉兰丹举行第72届全国代表大会。国民阵线成员巫统到时委派何人出席大会，以及伊党主席哈迪阿旺将发表的政策演说都备受关注。

据《星洲日报》报道，据伊党发布的议程，伊党青年团代表大会将于星期三和星期四（3日）在哥打峇鲁一家酒店举行。伊党妇女组代表大会则于星期三在万捷县的回教教育中心举行。

据议程，伊党最高决策机构长老协商理事会代表大会星期三在哥打峇鲁一处礼堂举行。伊党全国中央代表大会则于星期五（4日）及星期六，在彭加兰芝柏的吉兰丹回教传教中心举行。

伊党与巫统接连在柔佛与森美兰州选举合作后，巫统主席阿末扎希上星期天（8月23日）告诉记者，伊党已经邀请巫统领袖出席伊党大会，他将委派代表出席。

巫统青年团团长莫哈末阿克马隔天说，他将应邀出席伊党青年团大会。

伊党总秘书达基尤丁星期天（30日）告诉记者， 巫统总秘书阿斯拉夫，以及巫统吉兰丹州主席阿末贾兹兰及一些巫统区部主席，到时都将出席伊党大会。

巫统领导的国阵与伊党领导的国盟未来的合作动向日益受到关注，巫统代表出席伊党大会是否释放双方加强交流与合作的信息，也成为外界关注焦点。

伊党主席哈迪阿旺上星期五（28日）告诉记者，这次伊党大会将讨论党内团结、与盟友保持良好关系，以及加强与其他政党的合作。

伊党是马国国会最大党。它去年举行的第71届全国代表大会，展现伊党领导国盟及争取执政中央的愿景。伊党当时提出副主席及登嘉楼大臣阿末山苏里将是首相人选后，随即成为大会焦点。

马国国会最迟将在2027年底解散，第16届全国大选最迟须在2028年2月前举行。马国政坛近来则盛传首相安华可能在明年下半年举行大选。

各方因此相当注意伊党此次大会是否进一步表明执政中央的议程与立场，包括如何领导国盟及与其他阵营合作面对全国大选，以及伊党首相人选等信息。