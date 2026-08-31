（曼谷综合电）为打击利用黄金市场洗钱、诈骗及转移灰色资金等违法活动，泰国政府决定全面收紧相关监管。

泰国财政部正与中央银行等部门合作，计划推出涵盖线上交易与实体金店的综合监管框架，打破部门之间的数据壁垒，追踪每一笔资金与黄金的去向。

据《民族报》报道，泰国财政部财政政策办公室主任兼发言人维尼星期五（8月28日）在记者会上说，泰国黄金市场目前缺乏专门的监管机构，且监管部门难以获取全面的交易数据。随着在线平台快速扩张，许多犯罪网络利用金条交易洗钱或转移不明资金，黄金市场因而成了监管盲区。

新监管框架如何打击非法资金

拟议中的监管框架将涵盖资金来源与流动、实体金条交付及黄金进口等，且财政部力求在加强监管与避免对合法黄金企业造成过重负担之间取得平衡。

维尼说：“核心是将一切流程数码化，将所有信息连接起来，这能让政府监控整个市场并立即发现异常行为。”

备受争议的“黄金税”将暂停推进。财政部曾考虑对黄金交易征税以获取交易记录，这引发黄金从业者的强烈反弹。

维尼指出，税务只是获取交易记录和追踪资金流向的手段之一。“我不希望公众因税务问题而感到担忧，因为这可能让人误以为政府此举是为了增加税收，而实际上这是两码事。”

央行收紧黄金交易额度管控泰铢汇率

除立法完善监管框架外，泰国央行也将同步收紧黄金交易额度管控，助力稳定泰铢汇率。

央行行长维泰说，今年3月落地的每日人均5000万泰铢（约192万新元）线上黄金交易限额政策，已有效缓解黄金价格波动对泰铢汇率的冲击，后续将根据市场情况进一步收紧管控，拟将单日线上交易上限下调至3000万泰铢或更低。