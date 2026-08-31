（仰光综合讯）俄罗斯国家原子能公司预计将于今年底与缅甸签署协议开展初步地质勘测工程，并计划在2027年正式动工，为缅甸兴建首座小型模块化核电站。

《伊洛瓦底》引述俄原子能公司内部刊物报道，原子能公司总经理利哈乔夫说：“我们已经制定全面的合同框架，即将进场施工。这实际上标志着建设正式启动。”

缅甸总统敏昂莱8月中旬访问俄罗斯，两国签署10份双边合作文件，涵盖包括小型核能发电合作计划的能源、科技、经济与文化等领域。

俄罗斯和缅甸去年3月已签署协议，决定在缅甸建设一座装机容量为110兆瓦、包含两座反应堆的核电站，并可根据需要扩建至330兆瓦。

这个旗舰项目被俄罗斯誉为“俄缅友谊新象征”，将深化双方在军售及能源之外的战略合作。

目前尚不清楚资金短缺的缅甸政府将如何支付核电站的建设费用。观察人士说，俄罗斯政府可能会提供低息贷款，缅甸将在核电站有收入后再偿还；或者，缅甸政府可以丰富的自然资源作实物支付。

核电站选址据信在内比都附近，工程需时数年。分析人士说，由于缅甸战乱尚未平息，这个项目发生灾难性事故的风险大幅提升。他们也对缅甸将承担巨额长期债务感到担忧。