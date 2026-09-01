（雅加达讯）印度尼西亚卫生部长布迪星期一（8月31日）证实，他已在总统普拉博沃的亲自授意下，正式报名角逐世界卫生组织下一任总干事。

《雅加达邮报》报道，布迪说，普拉博沃认为这是印尼人首次竞逐联合国系统重要领导职位的机会，因此要求他参选。“既然这是总统赋予我的使命，我就必须全力以赴。”

布迪指出，越来越多人呼吁发展中国家，尤其是“全球南方”，在国际机构领导层中拥有更大话语权，以确保发展中国家的利益得到更多关注。

他说，“他们人口更庞大，且面临更严峻的贫困与卫生挑战，因此国际机构领导层亟需来自全球南方或发展中国家的代表。”

他也说，普拉博沃要求他若成功当选，必须在国际秩序中为发展中国家争取更多关注与资源支持。

“总统在那里有着相当大的影响力。他委托我完成一项任务：尽可能代表这些发展中国家，让它们在全球秩序中获得更多关注。”

布迪2019年加入政府，担任国有企业部副部长，2020年调任卫生部长。他在冠病疫情席卷印尼期间发挥关键作用。

世卫组织总干事的提名截止日期是9月24日，执行委员会预计将于明年1月将候选人范围缩小至三人，最终选举定5月在瑞士日内瓦举行。

除布迪外，目前公开参选的还有三人，包括沙特阿拉伯医生巴尔基（Hanan Balkhy）、卡塔尔前卫生部长库瓦里（Hanan Mohammed Al-Kuwari）和比利时公共卫生专家克鲁格（Hans Henri P Kluge）。