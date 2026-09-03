马来西亚国家银行（央行）星期四在今年第五次货币政策委员会会议后宣布，将隔夜政策利率维持在2.75%。

这是马国央行连续第七次没有调息，也符合市场普遍预期。彭博社之前访问的22名经济师，有20名认为，央行这次也将按兵不动；另两名认为央行此次将升息25个基点。

央行星期四（9月3日）在文告中强调，在目前2.75％的隔夜政策利率水平下，现有货币政策仍有助于维持物价稳定和经济持续成长，并将持续评估通胀与经济前景所面对的风险。

央行指出，国际经济环境面临逆风，但马国2026年上半年经济仍取得5.7％的强劲经济成长。这主要靠出口表现优于预期，以及国内需求稳健支撑。

央行认为，按照目前增长势头，全年经济增长料可达到5％，稳健基本面也有望让马国2027年经济继续保持韧性。

但央行警告，马国经济前景仍存有一些变数，包括中东冲突进一步拖长，以及原产品产量下降。但如果全球经济表现较预期更好、科技相关出口需求更强，或旅游活动进一步升温，马国经济成长也可能优于预期。

央行2020年冠病疫情期间将利率下调至1.75%的历史低点。随着经济复苏，央行2022年5月起步入升息周期，并在2023年5月将利率调高至3%的水平，随后维持这个水平长达两年。

直到2025年7月9日，央行考虑到宏观环境变化，宣布下调利率25个基点至2.75%，并维持至今。