（吉隆坡综合讯）马来西亚国民阵线与巫统主席阿末扎希说，首相安华应提前举行全国大选，不必等到国会明年底届满，以便尽早再获人民授权执掌联邦政府。他还说，马六甲州选举可能在下周的巫统大会结束后举行。

据《星洲日报》报道，阿末扎希星期四（9月3日）配合巫统全国代表大会即将举行，接受首要媒体集团（Media Prima Berhad）独家专访时透露这些信息。巫统大会定下星期三（9日）至星期六（12日）在吉隆坡举行。

阿末扎希曾多次表明会支持安华领导的团结政府，直到本届国会解散为止。这是他第一次表明希望提早举行大选，好让国阵有机会执政中央。

他说，国阵希望安华提早举行大选，但若安华坚持要等到本届国会将近届满时，“国阵会在剩余任期持续贴近民意、解决民生问题以确保竞争力”。

国阵和巫统在来届大选中将与哪个阵营合作？对此，阿末扎希说，国阵及巫统会“好好算算政治账本”，看看“盈亏”如何才决定合作对象。

他也首次较具体地透露了甲州选举会在什么时候举行。“马六甲州选举将在巫统大会后举行。”他说，确切的日期由甲州首长阿都拉勿夫决定。

据《东方日报》引述可靠消息，许多迹象显示甲州议会非常可能在9月20日之后解散，10月举行州选举。这些迹象包括甲州首长阿都拉勿夫的丹绒比达拉州选区活动到9月20日为止；州官员的工作日程只排到9月20日左右；马六甲市议员本月的出国工作行程，都提前在20日前结束。

至于国阵在甲州选举会跟谁合作，阿末扎希在访谈中透露，国阵同伊斯兰党领导的国盟已经展开非正式谈判。

不过他重申，国阵愿与任何阵营在甲州选举合作，条件是国阵必须继续在目前甲州21席参选，其他阵营只能参选七席。甲州议会共有28席。

巫统青年团长莫哈末阿克马星期四到吉兰丹哥打峇鲁，出席伊斯兰党青年团全国代表大会，受到全场热烈欢迎。

这是伊党代表大会第二次邀请巫统领袖出席。上次是在2019年，当时伊党在彭亨举行全国大会，巫统派署理主席莫哈末哈山出席。

社媒上盛传阿末扎希星期五（4日）也将出席伊党全国中央代表大会。对此，阿克马不置可否，只说：“到时大家就知道了。”

阿末扎希领导的乡村及区域发展部（简称乡区部）与安华领导的财政部之间，这几天正在为乡区部拨款问题相持不下。

阿末扎希星期二（1日）在乡区部每月集会上，直指政府拨款不到位，导致一些承包商无法及时领款而倒闭。财政部秘书长佐汉隔天反驳称，不是财政部不拨款，而是乡区部早已用完拨款，且每年严重超支。

阿末扎希的新闻秘书法兹梅法兹同日晚间发文告，否认乡区部严重超支，还说阿末扎希指的主要是乡区部2019年至2021年的冠病疫情期间的工程承诺，以及拖欠的工程款。

乡区部也发文告说，乡区道路工程涉及分阶段推行的发展项目，部分工程需数年才能完成，因此每年的拨款必须考量正在进行的工程，以及已获批准的新工程。

安华高级新闻秘书纳斯鲁星期四（3日）发文告力挺佐汉，并指法兹梅法兹应先核查事实才发言。