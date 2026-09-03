（茂物路透电）许多发展中国家一度饱受营养不良与饥荒困扰，如今却面临儿童与青少年肥胖率急剧上升的严峻挑战。

一项由世界卫生组织支持、涵盖全球200个国家逾千名科学家参与的最新研究显示，儿童肥胖危机的暴发中心正快速从富裕国家转移至中低收入国家。在印度尼西亚等国，甚至出现了儿童肥胖率超越营养不良率的历史性转折。

印尼茂物市15岁少女英丹曾因重度肥胖在学校屡遭霸凌，12岁时辍学在家。她4岁时体重就达35公斤，去年体重更一度飙至148公斤。英丹的遭遇并非孤例，而是数千万名身处亚洲、非洲及南美洲等中低收入国家儿童的缩影。

这份发表于权威科学期刊《自然》的研究报告指出，在印尼6000万名学龄儿童中，面临营养不良、超重或肥胖问题的儿童占比已高达20%。

印尼与肥胖密切相关的糖尿病发病率也大幅上升，15岁以上人口的患病率从2011年至今增加一倍以上，达到11.7%，已追平美国的水平。

参与研究的多伦多病童医院全球儿童健康项目负责人布塔警告，廉价加工食品充斥与营养知识匮乏正引发一场“非传染性疾病海啸”，若不及时干预，数十年来在儿童健康领域取得的成果将被彻底吞噬。

在减肥药物的帮助下，部分富裕国家的儿童肥胖增长率已有所趋缓甚至停滞，但世卫组织估计，受限于产能和高昂成本，到2030年全球仅有10%适宜使用这些药物的人群能够获得这些药物。

世卫组织预测，若不采取果断有效行动，到2030年全球因超重与肥胖导致的医疗负担及生产力损失等相关成本，恐高达3万亿美元（约3.81万亿新元）。

在世界第四人口大国印尼，与肥胖相关的社会经济成本可能从2019年的175亿美元，激增至2030年的近470亿美元。即便如此，肥胖在印尼社会仍未被广泛视为重大健康问题。

印尼卫生部长布迪坦言，虽然肥胖问题日益严重，但这并非国家当前的首要健康威胁。不过，政府已将此问题列为工作重点之一，正着力加强预防、早期筛查及儿童发病前的早期干预。

美国北卡罗来纳大学吉林斯全球公共卫生学院的营养教授波普金指出，肥胖本质上也是广义营养不良的一部分，因为如果儿童摄入的食物缺乏关键营养素，虽然体重会增加，但无法充分发挥生长潜力。

总部位于荷兰的非营利组织“营养获取倡议”独家向路透社提供的报告显示，根据国际评级体系，印尼现代超市所销售的食品，仅有21%达到健康标准，远低于美国和菲律宾等国的41%平均水平。同时，印尼只有10%的包装食品和饮料符合世卫组织关于儿童营销的健康指导方针。

布迪说，比起直接惩罚未达健康指标的生产商，政府更倾向于通过教育引导民众改变生活习惯。他强调，行为改变不能只靠个人，政府须与业界密切合作，鼓励人们规律运动之余，也积极推广更健康的食品选择和提供透明的营养资讯。