（雅加达／吉隆坡综合电）美国国家航空航天局警告，印度尼西亚的泥炭地火灾严重，情况可能比人造卫星显示的热点更难追踪，因为有些火是在泥炭地底下阴燃，有些则被浓烟和森林掩蔽，因此卫星能测到的热点数量可能大幅低于实际。

《雅加达环球报》报道，美国国家航空航天局（NASA）的人造卫星9月1日捕捉到加里曼丹岛上空浓烟滚滚，印尼这个拥有全球约36%热带泥炭地的国家正面临极其棘手的地下火挑战，当前的极度干旱天气和持续增强的厄尔尼诺现象犹如火上添油。

美国哥伦比亚大学研究员菲尔德在NASA报告中说，地表火容易控制，但一旦火延烧入地下泥炭层，就几乎无法扑灭，除非天降大雨，而这要等到10月或11月。

印尼林业部长拉查也警告，如果受影响的泥炭地不反复冷却和重新润湿，地下火会继续阴燃并再度燃烧起来。

令人担忧的是，卫星监测可能给人“灾情趋缓”的假象，因为极度浓烈的烟霾、云层、森林冠层会阻挡卫星感应器，所以当火势最为猛烈时，卫星探测到的热点反而可能减少。

泥炭火会释放大量污染物，所产生的细颗粒物、二氧化硫、有机碳、甲烷和一氧化碳是一般热带林火的二至五倍。

林火蔓延至新首都

烟害严重干扰和影响了民众的生活与健康。在印尼苏门答腊岛上的占碑、北干巴鲁和西苏门答腊等地，学校已紧急关闭或转为线上授课，九座国家公园也关闭，多趟航班延误。

《雅加达邮报》报道，森林监控平台的数据显示，今年1月至7月，印尼全国被林火地火烧毁的土地总计至少28万公顷，近四分之一的林火地火发生在商业特许经营区内，部分区域还火患频发，凸显了林业执法工作存在漏洞。

据路透社报道，林火已蔓延到新首都努山达拉。截至9月2日，新首都周边约400公顷土地被烧毁。新都管理局紧急请求国家减灾机构展开人工造雨及空中洒水救援行动。

印尼的林火地火主要是由于人们放火烧林以开垦荒地。林业部通报，已对20个企业和个人施加行政处罚，勒令修复土地，另21家公司也面对刑事调查。警方则对89名涉及189起林地纵火案的人展开刑事调查。若纵火开林罪成，最高刑罚是监禁10年和罚款100亿印尼盾（约71万新元）。

环保组织“印尼环境论坛”批评官方惩处治标不治本，至今未撤销任何违规企业的营业执照。该组织郑重呼吁政府追究企业的刑事责任，强制违规公司为因烟霾患病的民众支付医疗费用。

环保组织尤为关注泥炭地常被排干水分以开辟种植园，因为干涸的泥炭地极易着火。泥炭地保护组织日前报告，在泥炭地生态系统中探测到大约21万个热点，超过三分之二在8月份发现。

砂拉越西连省进入烟霾紧急状态

在与印尼西加里曼丹省接壤的马来西亚砂拉越西连省，星期五的空气污染指数（API）飙升至521点，公路上烟雾弥漫，能见度有限。当天下午，马国国家元首宣布西连省进入烟霾紧急状态。（马新社）

印尼林地火导致的烟霾持续跨境进入马来西亚和菲律宾等地。

《星洲日报》报道，马来西亚砂拉越的烟霾情况急剧恶化，国家元首苏丹依布拉欣听取中央和地方政府的建议后，星期五（9月4日）宣布情况最严重的西连省进入烟霾紧急状态。

西连空气素质监测站当天上午8时录得空气污染指数（Air Pollutant Index，简称API）超过500点，下午2时升至521点，触及国家烟霾行动计划最高的5A紧急等级，属于非常危险水平。

砂拉越邦副总理兼灾难管理委员会主席阿玛道格拉斯说，烟霾紧急状态范围只限受影响的西连省，并不是整个砂拉越。

他说，颁布紧急状态主要目的是提醒公众减少外出，尽量留在家中。政府及私人机构办公室将关闭，不过超市、油站、银行及其他必要服务仍可继续营业。警方、军方及提供必要公共服务的单位也将继续运作。