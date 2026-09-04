（吉隆坡／哥打峇鲁综合讯）马来西亚首相安华表明会慎重考虑提前举行全国大选的建议，但强调政府目前的重点仍是经济发展、保障人民福祉及打击贪腐和滥权。

安华也是希望联盟主席。他星期五（9月4日）出席活动后回应副首相及国民阵线主席阿末扎希，以及伊斯兰党主席哈迪阿旺希望提前大选的呼吁。

安华说：“我可以考虑这个建议，但我会在深思熟虑后才决定，然后提呈给国家元首（寻求御准）。”

不过安华强调，目前团结政府依然稳定，应专注于经济发展及肃贪等课题。

阿末扎希日前呼吁安华提前举行第16届全国大选，以便尽早再次获得人民授权执掌联邦政府。伊党领袖随后表示认同，认为目前马国政局充满不确定因素，是时候让人民重新作出选择。

伊党放眼扩大版图 选区分配恐成国阵国盟合作阻力

由巫统领导的国阵与伊党主导的国民联盟正探讨在来届大选中合作，试图集中马来选民的支持，携手对抗希盟并入主布城。

哈迪阿旺星期五在第72届伊党全国代表大会发表党主席政策演说时表明，伊党在来届大选将寸步不让，全力捍卫现有的国会议席和州议席，同时放眼将政治版图扩展至彭亨、霹雳及雪兰莪州。

这意味着伊党若要与巫统达成全面合作，双方在选区分配谈判上将面临巨大阻力。

阿末扎希原本应邀出席伊党代表大会，但没有到场，引发外界揣测双方合作可能谈不拢。

哈迪阿旺在记者会上解释说，阿末扎希临时有事无法到场，派巫统总秘书阿斯拉夫代表出席，展现了巫统对于与伊党交流及合作持开放和积极的态度。

哈迪阿旺还说，伊党同样会应巫统邀请，派代表出席下周举行的巫统代表大会。他说，最重要的是，伊党和巫统都致力于维护马来回教徒的政治力量。

哈迪阿旺也证实，国盟和巫统已就马六甲州选展开选区分配谈判，但尚未达成最终协议。

哈迪：团结回教徒不等于否定非回教徒权益

哈迪阿旺周五较早时在大会上要求党员采取针对性的方式接触中间选民，尤其是非回教徒选民。他强调，团结回教徒并不意味着否定非回教徒的权益，伊党不会忽略非回教徒群体，因为他们也是国家及社会的一部分。只要不损害党的原则和立场，伊党可以与任何政党展开对国家有利的合作。

据巫统党媒“巫统在线”（UMNO Online）报道，巫统领袖此次出席伊党大会，体现了巫统继续加强两大马来政党合作的承诺，以捍卫宗教、民族和国家。

阿斯拉夫当天在脸书发文说：“人民确实希望这两大马来人及回教徒政党能达成合作共识。”