（班迭棉吉省法新电）柬埔寨政府在靠近泰国边境的平原上快速建起3000多座全新的高脚屋，并设立学校和卫生中心，给予居民电费补贴，但对于因去年柬泰边境冲突而流离失所的2万多名柬埔寨边民而言，这座所谓的“等待村”依然无法替代他们被泰军占领的故土。

虽然“等待村”的生活条件比最初挤在寺庙帐篷中明显改善，但重返家园遥遥无期，成为当地难民心中挥之不去的痛。

39岁柯索蒂里说：“我每天都梦想着可以回家。泰国人夺走我的家园，一说起这个，我就忍不住落泪。”

柯索蒂里与家人自1992年起就居住在柬泰边界一个村子，去年12月8日两国爆发冲突，他们被迫弃家避难。后来柬泰达成停火协议，大多数流离失所者得以返回原居住地，但超过2万难民无法回去，因为他们的村子被泰军占据了。对此，泰方表明他们只是收复被柬埔寨侵占多年的领土。

目前，柬埔寨建起了六个等待村，所用土地由柬埔寨军队前总司令盖金延捐赠。当地官员说，政府不仅补贴水电费用，还免费提供学校餐食。参议院议长、前首相洪森6月曾到访等待村，并宣布将向居民发放地契，这意味着他们将久居该处，重返故土希望渺茫。

等待村有学校和卫生中心，政府也为居民提供电费补贴。（法新社）

落户等待村的难民尝试重建生活，有人从事农耕，有人开设路边摊，售卖咖啡、化妆品或杂货。在住家外摆摊卖咖啡的48岁妇女英彻布说生意不错，但她仍想念老家，因为过去二三十年打拼得来的一切都在那里。

在住家外种菜的42岁妇女昂索帕说，现在比住在帐篷好多了，但村子位于广阔农田之中，蔬菜只能卖给村内居民，销量提不上去。这些村民原本大多务农为生，目前获得政府提供生活补贴，但如何维持长远生计是个问题。

法新社记者上月走访一个柬埔寨村子，看到泰军以集装箱和铁丝网作为边界屏障。在另两个有争议的村子，受损房屋墙上留下弹孔，地上散落着玩具。

柬埔寨促进及保卫人权联盟（LICADHO）说，3月拍摄的卫星图像显示，停火生效后，泰军在上述三个村子摧毁了600多处民宅及其他建筑物。