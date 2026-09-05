（哥打峇鲁综合讯）马来西亚伊斯兰党登嘉楼州长老协商理事会主席旺莫哈末苏莱曼说，登州伊党将向党中央推荐州领袖成为国民联盟在来届全国大选的首相人选。外界普遍认为，这指的是现任登州大臣兼国盟主席阿末山苏里。

旺莫哈末苏莱曼星期五（9月4日）在第72届伊党全国代表大会参与党主席政策演说辩论时指出，伊党自2018年大选在登州执政以来，州内经济等各领域取得显著发展，证明伊党具备治理国家的能力，登州伊党领袖也有能力领导国家。

尽管旺莫哈末苏莱曼未点名任何人，但现任国盟主席及伊党副主席阿末山苏里正是登州大臣。他今年2月出任国盟主席后，就一直被视为伊党热门的首相人选。

旺莫哈末苏莱曼引述马国智库民主及经济事务研究中心的评估称，登州在预算管理透明度方面居全马第一。

他说：“这说明登州即使资源有限，我们仍能有效管理财政。因此，如果党中央同意，我们愿意从登州推荐一名首相人选。”

端依布拉欣呼吁安华解散国会 确保国家政局稳定

另一方面，伊党署理主席端依布拉欣星期五晚在伊党成立75周年党庆活动上，支持国民阵线兼巫统主席阿末扎希提出提早举行大选的主张。他说，为了确保国家政局稳定，首相安华应解散国会，还政于民。

端依布拉欣说，上届大选后，没有任何单一政党或阵营赢得足够议席组建政府，最终是基于当时的政治局势促成团结政府的成立。

他因此认为，重新寻求人民授权，有助于赋予联邦政府更明确的民意基础，以维护国家政局稳定。

他也对伊党与巫统等伙伴合作充满信心，相信这有利于双方共同入主布城，执政中央。

他也呼吁各级党员服从党中央在选区分配上与巫统合作的决定，以确保马来人大团结议程顺利落实。

伊党星期三至星期六（2日至5日）在吉兰丹举行年度全国代表大会。大会一致通过七项提案，其中包括加强回教徒团结，以巩固马来人及回教政治力量；成立皇家调查委员会，彻查反贪污委员会官员涉嫌卷入企业黑帮的丑闻，以及要求联邦政府透过财政部，重新审视批准与更新博彩执照的政策，赋予州政府更大权限遏制赌博活动。