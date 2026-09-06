马来西亚伊斯兰党主席哈迪阿旺称美国曾提议助推翻政府，美国驻马大使馆对此予以否认。

《东方日报》报道，美国驻马大使馆临时代办大卫甘布尔发文告指出，美国不曾尝试左右或决定马国政治领导层的人选，任何关于美国试图影响马国政治的说法都不属实。

哈迪阿旺星期六（9月5日）披露，美国前总统奥巴马2014年访马期间，数名伊党领袖曾受邀出席美国驻马大使馆的活动，而使馆代表在会面中曾询问伊党属意的首相人选。

哈迪阿旺称，当时伊党两名主要领袖，即达基尤丁和阿末山苏里，先与美国大使会面后，美方才向他提出有关首相人选的问题。

哈迪阿旺声称，两人在会面期间被告知，当时存在推翻政府、接管政权的可能性，而美方也表明愿意提供协助。“不过，达基尤丁和阿末山苏里都坚守立场，没有受到相关提议的影响。他们两人都很坚定，没有被动摇。”

哈迪阿旺说，之后美国大使要求与他会面，而他当时与慕斯达法阿里一同前往。当时他不认为首相人选是最需要优先讨论的课题，因为这应该等到适当时机才决定。

另一方面，伊党总秘书达基尤丁也证实，他当时确实曾前往美国大使馆会面，但他强调伊党拒绝外国势力介入马国政治。“大使馆代表当时问我们，伊党是否打算推翻国阵政府。我们没有作出任何决定，因为我们不希望外国势力介入。”