台面上一团和气，私下却各有盘算。民调下跌的印度尼西亚总统普拉博沃与仍有人气的前总统佐科，近期互动时而热络、时而疏离。这看似矛盾，却是双方在为下届总统选举中的组队排阵争夺主导权。

已卸任近两年的佐科，时不时仍出现在媒体视野。8月29日，他在一场活动上致辞时，引用爪哇谚语“Lamun siro sekti, ojo mateni”，意即即使握有权力，也不要打压他人。

他接着指出，掌权者不应自满，因为权力和职权都是短暂的。

虽未明言所指何人，但坊间把佐科这番话解读为指向普拉博沃。一方面，佐科告诫掌权者不应对人民无礼，似是对照了普拉博沃率性、语出惊人的作风。另一方面，时间上也发生在副总统吉布兰被“挪位降职”事件后不久。

挪位事件是指今年7月，也是佐科长子的吉布兰在内阁会议上的座位不再按惯例坐在总统旁边，而是被挪到与其他内阁部长并列。总统府方面虽然澄清这是出于技术安排考量，但外界不免把这次突兀的调整解读为普拉博沃对佐科日前开始到各省巡访有所不悦，借贬低吉布兰的位置打脸佐科。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员雅努阿尔（Yanuar Nugroho）接受《联合早报》采访时指出，佐科的发言是典型的爪哇政治话术，话中有话，“该收到的人会收到，自己又能撇干净”。

他说：“与其说是佐科对普拉博沃的人身攻击，这更多是佐科重新显示影响力和划清界限，提醒包括普拉博沃在内的雅加达精英阶层，即使佐科家族成员的官方地位明显被更动，佐科还是有份量的。”

就在挪位事件让外界以为普拉博沃和佐科家族关系别扭时，8月17日的印尼独立日庆典上，镜头捕捉到贵宾看台上，佐科和吉布兰分坐在普拉博沃身旁，互动看似热络。

雅努阿尔将这解读为，在挪位一事上，普拉博沃想向各党派显示自己独坐权力中心。但在公共视野中，他仍需借助佐科家族的品牌效应，尤其是因为佐科仍有人气，在中爪哇省也有深厚的人脉。

佐科一方则希望延续和倡导普拉博沃和吉布兰再次搭档、2029年寻求连任的论述，官方地位被降低也得委身求全。

雅努阿尔说：“这是一段经谨慎管理、具交易性质、现阶段互惠互利的议价关系。既不是关系不睦，也不是真正和睦。”

普拉博沃和吉布兰2024年搭档参选，被形容为“权宜联手”，普拉博沃与佐科相互利用。不过，随着印尼宪法法院裁定废除政党推举总统候选人时的议席门槛，政党可更自由地推举人选，各方在支持人选时的考量已和2024年不一样。加上吉布兰在民意调查中的支持率只在单位数区间，远远落后其他政治人物，能否受邀组队参选仍是未知数。

雅努阿尔说：“普拉博沃—吉布兰组合能否走到2029年，决定性因素不只是谁的表现更好，更多是取决于各方到了接近提名时还握有多少议价能力。”

普拉博沃政府上任初期，在民调中的支持率高达八成，但近期民调显示，民众对政府的满意度已跌至五六成；普拉博沃在一份民调中的人气甚至低于同党的西爪哇省省长德迪。

雅努阿尔说，尽管如此，普拉博沃在近期民调中仍大幅领跑其他政治人物，加上他是大印尼运动党党魁，获提名连任十拿九稳。“真正要关注的是，他能获得多少支持，以及竞选搭档得更强。”