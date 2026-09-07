火山灰迫使雅加达国际机场等七座印度尼西亚机场持续停摆，已有近3000趟航班和约34万名乘客受影响。

受火山灰影响，雅加达苏卡诺—哈达国际机场停摆进入第二天。据机场星期一（9月7日）傍晚发出的最新通知，机场停飞时效延长至当地时间晚间11时59分（新加坡时间8日凌晨零时59分）。

印尼交通部说，雅加达、万丹省、西爪哇省万隆市和苏门答腊南部楠榜省的另六座机场也继续关闭。南苏门答腊省一座机场则获准重开。

交通部长杜迪说，延长关闭时间，是为了让机场有足够时间清理跑道、滑行道和停机位，也让航空公司有时间做好机队准备工作。他说：“我们要确保火山灰远离喀拉喀托之子火山周边的机场。”

杜迪星期一较早时候也说，天气仍然多变，当局还无法确定受影响机场什么时候才能恢复运作。

印度尼西亚往返雅加达航班全面取消，导致大量乘客滞留峇厘岛机场。（路透社）

位于苏门答腊和爪哇两大岛之间巽他海峡的喀拉喀托之子火山自星期五（4日）深夜便不断喷发，持续整整25个小时，火山灰柱一度高达1万5000米。

印尼基础设施和区域发展统筹部长阿古斯说，已有2961趟航班延误、改道或取消，受影响乘客约有34万1000名。

新加坡航空公司再取消星期天（6日）晚上9时55分至星期二（8日）凌晨、往返新加坡和雅加达的20趟航班。新航同时增加星期一晚间至星期二凌晨、往返东爪哇省泗水的四趟航班。

新航旗下的廉航酷航也再取消星期一往返新加坡和雅加达的10趟航班。

机场关闭、航班取消，滞留原地的乘客纷纷更改行程，改搭火车和巴士前往目的地或其他机场。受影响机场提供接驳巴士免费载送乘客前往其他机场，印尼国家铁路公司也增加载送趟次，回应需求。

火山连续喷发势头暂缓 惟大喷发仍恐再发生

印尼地质局局长拉娜星期一说，火山的长时连续喷发已告一段落，并过渡为斯特龙博利式（Strombolian）喷发，即短暂间隔的中等强度、较小量喷发。但她也指出，未来一段时间再次发生大喷发的概率依然很高。

拉娜说：“喷发的危险在于喷射出的炽热岩石以及伴随而来的大量火山灰降落。如果喷发活动恢复并且持续，熔岩流也会成为潜在危险。”

印尼总统普拉博沃星期一与相关部门召开视讯会议，就喀拉喀托之子火山喷发，以及8月15日印尼东部地震和近期林火等灾害的后续工作发出指示。

普拉博沃说，印尼需要更多直升机和水泵才能应对减灾需求。当局日后会采取更多超前预防措施，减灾预算也须大幅增加。“我们地处太平洋火环带，这是我们的宿命。”