（坤甸／雅加达综合电）随着强厄尔尼诺现象和干旱进入高峰期，印度尼西亚西加里曼丹省的林火防线已陷入苦战。面对铺天盖地的浓烟与吞噬土地的火魔，设备和水源严重匮乏的印尼消防团队昼夜不停扑救仍难阻火势。

在森林与住宅区交界的新当县（Sintang），消防队员在冒着浓烟未熄灭的泥炭地灰烬上奋力扑救。新当县消防局局长萨姆佩告诉法新社，他的团队正面临装备与水源不足的双重危机。他们只有两辆6000公升容量的消防车，消防软管不足够。由于周边河流水位骤降，队员不得不到数公里外的水沟找水。

萨姆佩说：“在极高强度的扑救工作中，还得先分头找水，难度可想而知。我们已经筋疲力尽，有时要一直灭火到天亮，甚至彻夜未眠……我们真心希望能够获得一些援助或拨款，这样我们就能行动更快、更警觉、反应更迅速。”

西加里曼丹省省长里亚在发给法新社的声明中说，省政府正在尽最大的努力。“我们不希望前线人员在工作时受到限制，任何关于人员、设备、水源或其他物资短缺的报告都必须立即上报，以便寻找解决方案。”

西加里曼丹省目前有将近1万4500名消防人员在现场开展灭火工作，另有九架飞机用于空中洒水灭火，三架用于巡逻，一架用于人工增雨作业。

日直升机即将抵达参与灭火 意大利航母拟改装为投水基地

据《雅加达环球报》报道，印尼即将部署日本支援的直升机参与灭火，并计划将刚获赠的一艘意大利退役航空母舰投入灭火与救灾工作。

印尼总统普拉博沃星期一（9月7日）召开国家灾害管理会议，国家减灾署署长苏哈扬托在会议上说，日本政府应印尼请求，已派遣海上自卫队国东号运输舰运载三架CH-47“契努克”直升机赶赴印尼，预计会在周三或周四抵达，并直接部署至受灾最严重的西加里曼丹省，参与泥炭地与森林大火的投水灭火作业。日本也将派出约600名人员协助救援任务。

普拉博沃也在会议上指示国防部和军方，将加里波第号航母改装为专用的直升机与无人机移动基地，参与协助灭火。

他说：“我们可以把它改造成能够容纳10架中型直升机的平台，这些直升机平均可一次携带4至5吨的水进行空中洒水。”

加里波第号目前正在前往印尼途中，预计将于9月19日抵达。

印尼目前在六个受灾省份部署55架各类直升机和飞机，但其中只有九架属于军方和林业部，其余数十架均为高价租赁。

国家减灾署的预算从去年的2万亿印尼盾（约1亿6700万新元）大幅削减至今年的4910亿印尼盾，导致救灾资金极度吃紧。普拉博沃在会上要求即刻“大幅提高”国家减灾署的预算。