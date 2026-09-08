印度尼西亚喀拉喀托之子火山喷发，导致往返马国和印尼的59趟航班中断，近6300名旅客受影响。机场当局紧急处置后，截至星期一（9月7日）仍有59名旅客留在机场等候航班恢复。

据《星洲日报》报道，吉隆坡国际机场旅客体验与运营高级总经理阿都哈斯曼星期一告诉记者，火山喷发导致印尼关闭雅加达等多个机场，造成吉隆坡国际机场第一和第二终站的59趟航班取消，影响6279名旅客的行程。

阿都哈斯曼说，当局协助大部分旅客在吉隆坡和巴生河流域寻获住宿，并安排一些旅客前往印尼泗水和亚齐等照常营运的机场，再设法前往雅加达。他说，目前仍有59人在机场等候航班恢复。

他透露，吉隆坡国际机场管理层收到雅加达空域关闭通知后，立即启动机场危机管理小组，由国内各机场、航空公司、地勤服务商和相关部门协调受影响旅客的安置工作。

机场也在航站楼、卫星楼和联络廊共设立11个临时候机区，为受影响旅客提供饮品和小吃，并不时通报航班最新信息。

需要在机场外住宿的旅客，机场则与移民局、边境管制及保护机构合作开通特别通道，方便旅客前往航空公司指定的酒店。

阿都哈斯曼说，机场工作人员也持续关注乘客的状况和需求，特别是那些长时间等待的乘客。

他也说：“我们不时为旅客提供心理支持，提醒他们注意自身状况，询问他们是否需要酒店住宿，也特别关注带着幼儿的家庭。”