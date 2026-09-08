（雅加达／坦格朗综合电）喀拉喀托之子火山喷发的火山灰逐渐散去，印度尼西亚交通部星期二（9月8日）清晨重新开放包括首都雅加达苏卡诺—哈达国际机场在内的五座机场，仍有两座机场关闭。

交通部长杜迪说，航班要完全恢复正常仍需一段时间，因为飞机须通过检查，确保可安全飞行。

目前，仅苏卡诺—哈达国际机场就有约178架飞机在关闭期间停飞，机场午夜零时30分重开后不久就有三架飞机起飞，包括两趟飞往印尼东部的商业航班。机场运营商印尼机场公司说，跑道及关键设施上的火山灰已清理完毕，确保符合降落及起飞的安全标准。

机场重开令52岁印尼商人赫里松了一口气，他原本定星期一（7日）飞往埃及，但航班取消。他说，星期二得知机场重开，他赶紧赶到机场，等候航空公司确认航班和起飞时间。

一名37日本女游客说，机场关闭期间，有关部门并未提供明确的信息，令她不知所措。

其他四座重开的机场包括雅加达一座较小型机场及邻近万隆市的一座机场，位于南苏门答腊的一座机场已于周一恢复运营，目前仍有两座机场关闭。

位于雅加达以西约150公里的喀拉喀托之子火山4日深夜开始喷发，火山灰柱一度高达1万5000米，大量火山灰笼罩雅加达和周边地区。交通部7日报告，由于在空域检测到火山灰，八座机场暂停运营，导致近3000趟航班受阻，超过34万名旅客滞留。

火山喷发事故也波及1000多公里外的马来西亚吉隆坡国际机场。据马国媒体报道，过去几天有59趟往返马国和印尼的航班中断，近6300名旅客受影响。

吉隆坡国际机场旅客体验与运营高级总经理阿都哈斯曼星期一说，吉隆坡国际机场管理层收到雅加达空域关闭通知后，立即启动机场危机管理小组，由国内各机场、航空公司、地勤服务商和相关部门协调受影响旅客的安置工作。

当局协助大部分旅客在吉隆坡和巴生河流域找住宿，并安排一些旅客前往印尼泗水和亚齐等照常营运的机场，再设法前往雅加达。

印尼航空公司日损失额可达136万新元

印尼国家航空运输协会巴尤说，航空业者在这次危机中承受巨大的财务压力，航班取消不仅直接造成收入损失，绕道航行导致的额外燃油费、飞机停泊费及机组人员的相关支出也急剧增加。

他也指出，在苏卡诺—哈达机场，一架飞机延误可能会影响随后使用同一架飞机的三四个航班，航空公司一天的损失可高达190亿印尼盾（约136万新元）。

尽管机场已陆续重开，但喀拉喀托之子火山在星期二上午又至少喷发了三次，只是规模比之前小，目前的整体影响不大。当局仍在密切监测火山灰的高度和风向，不排除仍可能影响航班。

喀拉喀托之子火山位于苏门答腊和爪哇两大岛之间巽他海峡，是印尼130座活火山之一，自上世纪初从海上升起以来，一直处于间歇性活跃状态。2018年，喀拉喀托之子部分山体崩塌引发致命海啸，造成429人死亡，数千人流离失所。