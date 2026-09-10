（莫斯科综合讯）越南与俄罗斯同意继续深化两国全面战略伙伴关系，并推动双边贸易额尽早达到150亿美元（约190亿新元）的目标。

越共中央总书记及国家主席苏林星期一至三（9月7日至9日）到俄罗斯进行国事访问，并会晤俄罗斯总统普京。

两人会后发表联合声明，同意进一步加强双边全面战略伙伴关系，并重申能源和油气合作仍是俄越关系的重要支柱。

苏林说，在全球局势快速变化及日益复杂之际，越俄决心提升全面战略伙伴关系，具有深远意义。这不仅符合两国利益及发展战略，也有助于促进地区及全球和平、合作与发展。

经贸方面，越南与俄罗斯同意到2030年，将双边贸易额提升至150亿美元，并改善和拓展运输路线、保障供应链，以及推动社会经济可持续发展。

普京也对两国不断深化的经济关系表示赞赏。他指出，去年俄越贸易额增长近6%，而今年上半年的增长率更是近乎翻倍。

他说，近年来两国贸易额显著增加，得益于越南与欧亚经济联盟（EAEU）签署的自由贸易协定，为双边投资及技术交流注入强劲动力。

普京也强调，两国在水力发电、核能及造船领域拥有巨大合作潜力。随着俄越热带中心新实验室启用，双方也将加强新药研发和热带疾病研究。

此外，双方将根据今年3月签署的协议，合作建设越南首座核电站，并计划在越南建设核科学技术中心。

两国还计划拓展核电、风电和燃气发电等领域的合作，并把科技、创新和数码转型打造为双边关系的新增长动力，同时扩大人工智能、数码技术、生物技术、新材料、量子技术、航天技术和自动化等领域的合作。