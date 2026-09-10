（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统的青年团、妇女组和女青年团召开各自的全国代表大会，聚焦三大议题：前首相纳吉特赦案、主张巫统靠拢反对党伊斯兰党，以及抨击首相安华领导的希望联盟。

这让巫统在接下来的马六甲州选举及全国大选的合作对象呼之欲出，也让巫统领导的国民阵线与希盟日益疏离的关系雪上加霜。

巫青团、妇女组和女青年团星期四（9月10日）召开年度全国代表大会。马国副首相兼国阵及巫统主席阿末扎希当天出席这三个巫统附属机构的代表大会后告诉记者，巫统期待联邦特赦局星期五（11日）开会讨论纳吉的特赦申请时，能有最好的结果。

他说：“我相信国家元首将根据智慧和酌情权作出决定，那（特赦）是国家元首的绝对权力。”

阿末扎希的说法被视为不点名抨击希盟。希盟星期二（8日）发文告，反对联邦特赦局批准纳吉居家服刑，以及主张任何被法庭判定涉及贪污或滥用职权者，特别是涉及大案者，须完整服完法庭判处的刑期。

巫统总秘书阿斯拉夫随后发声明说，特赦是国家元首的特权，希盟无权为特赦纳吉预设条件。

巫青团长莫哈末阿克马星期四在巫青团大会发表政策演词时，促请希盟尊重宪政制度，包括尊重纳吉争取特赦的权利。

他说，安华当年获得国家元首全面特赦时，巫统也并未质疑国家元首的权力。

巫统妇女组主席诺莱妮则在妇女组大会上强调，妇女组不曾忘记纳吉对国家及巫统的功劳，并希望他能与家人团聚。

她说：“我们尊重政府机构及法律程序，但这不妨碍我们秉持人道精神。巫统妇女组铭记（纳吉的）功劳。”

巫统女青年团团长努鲁阿玛也告诉与会代表，各方都必须尊重国家元首、各州马来统治者及州元首行使特赦的权力。“质疑或否定这项权力，就是质疑宪法。”

此外，伊党青年团长阿夫南当天到访，高调出席巫青团大会，获得巫青团热烈欢迎。莫哈末阿克马上周也出席了伊青团全国代表大会。

两个青年团的互动引起关注。莫哈末阿克马说，巫青团准备在即将举行的马六甲州选中再次与伊党合作，并相信能再创佳绩。

他认为，来临的这场州选会是“马来回教徒大团结”能否从政治口号，转化为实际选战策略的关键考验。

莫哈末阿克马当天在巫青团大会开幕仪式上，高举象征民族尊严的马来短剑，矢言捍卫回教与马来人权益。

过去有多名巫青团长，包括纳吉和巫统前副主席希山慕丁，都曾借着高举马来短剑突显个人形象和争取党内支持。例如希山慕丁曾在2005年、2006年、2007年和2009年的巫青大会上，以亲吻及高举马来短剑号召族群团结。

不过，前卫生部长凯利认为，希山慕丁多次拔剑出鞘，引起非马来社群不安，是巫统2008年大选失利的原因之一。因此，凯利2009年10月首次以巫青团长身份出席大会时取消了举剑仪式。