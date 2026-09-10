印度尼西亚野火加剧空气污染问题，官方数据显示，当地与野火有关的呼吸系统疾病病例，在短短九天内增加逾一倍达到逾11万起。

路透社报道，印尼卫生部发言人维迪亚瓦蒂星期四（9月10日）在记者会上说，相关病例从9月1日的5万891起增加至9月9日的11万3336起。她说，全国七个省份已有超过1250万人受到野火烟霾影响。

印尼群岛多地森林及泥炭地持续发生大火，苏门答腊和婆罗洲受灾最严重。今年野火季也是11年来最严重的一次，“超级厄尔尼诺”天气推高气温并带来严重干旱。目前印尼野火排放量占全球总量约三分之一。

当局已运送近100万个口罩及数百台制氧机，并派遣数千名医护人员前往受影响地区。卫生部说，将持续监测各地医疗需求并增派人员。

新加坡和马来西亚也受跨境烟霾影响，空气质量达到不健康水平。

为协助灭火，日本已向印尼提供三架CH-47契努克（Chinook）直升机，并于星期四开始试飞。印尼灾害管理机构发言人伯顿说，直升机最快星期五（11日）或星期六将在婆罗洲西加里曼丹省协助军方进行空中洒水灭火。

与印尼在婆罗洲接壤的马来西亚也提出动用空中灭火能力协助。印尼方面目前正进行跨部门协调，探讨马方提出的援助方案。