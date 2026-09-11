（雅加达综合讯）印度尼西亚的免费营养餐近期爆发大规模食物中毒事件，有学生甚至在发病后出现抽搐、失语及失忆症状。民间团体向印尼政府发出七天最后通牒，要求立即暂停并全面检讨这项计划，否则将采取法律行动。

据《雅加达邮报》报道，由雅加达法律援助协会和印尼反腐败观察组织等组成的“拯救印尼教育联盟”星期四（9月10日）向国家营养局递交法律通知信。

除了敦促对免费营养餐计划进行全面改革外，联盟也要求政府确保与计划相关的食源性疾病受害者获得全面赔偿。此外，联盟还对滥用教育资金资助免费营养餐计划表示担忧。

印尼宪法规定，国家预算的20%必须用于教育，包括提高教师工资和教育质量。在2026年的预算中，教育拨款总额为769万亿印尼盾（约589亿新元），其中近三分之一或223万亿印尼盾被指定用于免费营养餐计划。批评者认为，这项以健康为重点的计划不应从教育预算中挪用拨款。

拯救印尼教育联盟呼吁政府不要扩大免费营养餐计划，而应将专项资金重新用于对教育进行实质改善，包括提高数十万名教师和低薪合同教师的工资。

免费营养餐计划自去年1月启动以来，一直被贪腐丑闻、大规模食物中毒、领导层撤换等问题所困扰。仅在9月上旬，就有多个省的2000多名师生吃了免费营养餐后感到不适。

北苏省学生食物中毒后出现心理创伤

在北苏门答腊省卡罗县（Karo），8月13日爆出三所高中和职业学校353名学生集体食物中毒事故。其中，一名16岁女学生发病后出现抽搐、失语及失忆症状，另有10多名学生在事发一个月后仍持续出现胃部不适、消化问题、胃部灼热、颈部和嘴唇干裂等症状。

截至9月初，还有六名学生在医院接受治疗。患上失忆症女生的家属已于8月31日向警方报案，追究涉事厨房的刑事责任，并寻求民事赔偿。

家长菲特丽告诉路透社，她的17岁女儿艾格尼丝用餐后感到不适，被送院治疗，次日出院，但几天后又因恶心、瘙痒等症状再次住院。自食用那顿免费餐以来，艾格尼丝已住院四次。

菲特丽说：“我希望（他们）干脆取消这个项目。如果我们的孩子最终变成这样，那又何必浪费国家预算。”

副总统吉布兰星期五到卡罗县探望仍住院的学生，并已安排艾格尼丝到首都雅加达接受治疗。

受害者家长的代表律师罗比安托说，这起食物中毒事件也给一些学生造成心理创伤，一些学生看到救护车或运送食物的车辆时会感到不安。

卡罗县警局发言人佩多曼说，调查人员正在等待北苏门答腊警方对食品样本进行的检测结果。

印尼国家营养局局长苏达里约诺此前回应称，初步调查显示事故源于厨房将200至300条鱼在室温下违规放置了12小时。涉事厨房目前已被关闭，负责人也被解雇。