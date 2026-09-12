马来西亚首相安华向俄罗斯总统普京建议，设立马俄特别机制，以加速落实两国达成的各项协议。

两人星期五（9月11日）出席在印度新德里举行的第18届金砖国家领导人峰会期间，在场边举行双边会谈。根据安华方面提供给马国媒体的会谈资料，普京已同意这项建议。

这次会谈历时约20分钟。安华随后在脸书发文说，他与普京在会上评估了马俄关系至今取得的进展，并拟定具体步骤加强两国合作。

安华说，他在会谈中提出，有必要加快落实两国直航服务，以及双方此前已同意的免签安排，以进一步便利两国的旅游、贸易及投资往来。

他也对俄罗斯支持与马国展开合作表达感谢，并指两国拥有各自的实力与专业知识，可进一步扩大在战略领域的合作，实现共同利益。

双方会晤也谈及增加马国棕榈油进入俄罗斯市场的课题，并探讨如何提高马俄双边贸易额。

俄罗斯是马国在欧洲的第九大贸易伙伴。去年，马俄双边贸易总额达87亿2000万令吉（约27亿3600万美元），呈稳健增长态势。

马国对俄罗斯主要出口产品包括电气与电子产品、机械、设备及零部件，以及加工食品；主要进口产品则包括石油产品、矿产、化学品及化学制品。