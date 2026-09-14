（雅加达综合电）印度尼西亚一艘载有243人的客轮在爪哇海遭强风巨浪袭击倾覆，造成至少六人遇难，当局在恶劣天气下全力搜救129名失踪者。

印尼国家搜救局星期一（9月14日）在记者会上说，截至目前已成功救起108人，另有129名乘客与船员下落不明。

印尼交通部长杜迪说，客轮的最大载客量为500人，事发时并未超载。

据路透社报道，国家搜救局局长莫哈末沙菲（Mohammad Syafii）说，当局已部署至少622名人员、17艘船和五架直升机及飞机展开全面搜救行动。

不过，强风巨浪阻碍了搜救工作，救援人员难以进入倾覆的船体内部。

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莫哈末沙菲说：“我们原本准备派遣具备水下救援技能的人员，但目前的海况不允许我们这么做……在等待天气好转期间，我们正调集更多具备特殊技能的人员。”

他也说，事发时天气非常恶劣，高达三米的巨浪不断拍打客轮。

国家搜救局另一名官员埃迪（Edy Prakoso）说，巨浪拍打客轮右舷，导致船身向一侧倾斜。

搜救局发布的视频显示，一艘红黑相间的大型客轮在波涛汹涌的海面上翻覆，部分船身沉入水中，红色船底露出水面。

航拍画面显示，Virgo Transport 8号客轮星期天（9月13日）在爪哇海遭遇恶劣天气后倾覆，部分船身沉入水中，红色船底露出水面。（路透社）

另一名官员告诉路透社，倾覆客轮的位置距离马辰市特里萨克蒂港（Trisakti Port）的指挥中心约150公里。天气良好时，从特里萨克蒂港前往事发地点需约五小时，但在恶劣天气下则需长达九小时，加上当地风势相当强劲，救援船难以靠近。

这艘名为Virgo Transport 8的渡轮上星期六（12日）从东爪哇省泗水市（Surabaya）出发，前往南加里曼丹省马辰市（Banjarmasin），但在星期天（13日）凌晨与航运公司失去联系，过后被发现在海上倾覆。

印尼拥有超过1万7000座岛屿，高度依赖船舶作为日常交通和旅游运输工具，但海上交通安全记录不佳，近年来发生多起海上事故。上星期，一艘载有八人的快艇在喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）附近海域失踪，搜救行动还在进行中。