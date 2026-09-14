（雅加达讯）印度尼西亚全境的森林与泥炭地大火蔓延，今年截至上周五（9月11日）的林火碳排放量已冲上历史高位，占全球总量的三分之一。环保专家与国际观察机构警告，这场灾难性的林火导致巨量温室气体排放，印尼可能无法实现所承诺的2030年减碳与气候目标。

据《雅加达邮报》报道，开年以来，加里曼丹、苏门答腊和巴布亚的大片土地遭大火侵袭。森林监测平台“努山塔拉地图集”（Nusantara Atlas）数据显示，截至8月下旬，过火总面积近90万公顷，相当于东京面积的四倍。

欧盟哥白尼大气监测服务的最新监测数据显示，印尼今年的林火累计排放了7620万公吨的碳，相当于近74座煤炭发电厂一整年的排放总量。74座煤炭发电厂可满足一个有数千万人口的大城市一年的用电量。这排放水平已超越2019年同期，仅次于特大林火灾难的2015年。

印尼已将2019年的排放水平列为国家自主贡献减排承诺方案的基准，目标是至2030年减排31.89%，或在国际支持下减排43.2%，森林的温室气体吸收量必须高于排放量。这么一来，今年的超量排放使这一承诺面临极严峻的挑战。

印尼绿色和平组织高级研究员萨普塔直言，若不对引发排放的核心根源进行彻底整治，这一目标“不可能实现”。

萨普塔指出，印尼过去几十年大规模将泥炭地水分排干，并转化为油棕和纸浆木材等种植园，破坏了泥炭地的生态平衡。他说，即便没有发生火灾，退化的泥炭地也一直在释放大量碳，“林火只是加速了这一过程”。

面对外界对气候目标的强烈质疑，印尼林业部发言人里斯提安多上周六（12日）回应称，政府虽然对林火带来的风险保持警惕，但对兑现承诺依然持审慎乐观态度。政府将加快恢复受损的生态系统，加强林火防控，并降低森林砍伐率。