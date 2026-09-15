（雅加达综合电）印度尼西亚总统普拉博沃星期一突然撤换财政部长，由原任副财长苏瓦哈希接任，被市场普遍解读为普拉博沃尝试为此前引发焦虑的经济政策止损，并让财政重回稳定轨道。

不过，印尼金融市场表现不佳，资金流失严重，投资者和分析师普遍认为，仅靠换帅不足以重建信心。新财长苏瓦哈希须能恪守财政纪律、展现决策独立性，才有可能成为受到国际认可的“慕燕妮2.0”。

原财长普尔巴亚之前的财长慕燕妮作风稳健和严守财政纪律，但在去年8月不满政府财政分配和税制的大规模示威后下台。普尔巴亚作风激进，但财政政策不确定性与决策不透明令市场不安和投资者信心锐减。

撤换财长的消息星期一（9月14日）传出后市场反应积极，印尼股市、国债收益率和汇率纷纷回暖。不过，热情未能持续太久，受通胀隐忧影响，印尼股市星期二（15日）便随区域股市走低，印尼盾汇率也有所下滑。

据彭博社报道，K2资产管理研究（K2 Asset Management）主管布布拉斯（George Boubouras）指出，无论是新上任的印尼央行行长德斯特莉，还是已任职副财长七年的苏瓦哈希，无疑都资历深厚，但市场现在需要的是“更开放、透明和可信的政策”。

印尼培育证券公司（Kiwoom Sekuritas Indonesia）研究主管莉莎（Liza Camelia）则指出，苏瓦哈希的任命至少消除了市场对于财长要职可能会落入政客或非业界人士手中的担忧。

接下来，市场还需要更多证据证明财政状况已重回可控范围。投资者正密切关注现在由苏瓦哈希牵头的2027年国家预算案，是会坚守政府的赤字目标，还是会向普拉博沃的经济增长议程妥协。

苏瓦哈希宣誓就职后已承诺维持财政上的稳定与审慎，将把预算赤字控制在国内生产总值3％的法定上限内。

遭撤换的普尔巴亚接受媒体采访时自曝，他与普拉博沃在政策上并无不合，但他在财政部进行的大规模人事轮换，可能是导致被解职的原因之一。

就在被免职的几天前，普尔巴亚刚刚调整了财政部约400名官员的任命，据当地媒体报道，这次大重组引发了内部矛盾。

普尔巴亚也说，虽然已有心理准备，但他对于被解职还是感到“恼火”，甚至在星期一失眠了，“但我今晚（星期二）可以睡个好觉了”。

雅加达帕拉玛地拿大学高级经济学者维查扬托（Wijayanto Samirin）接受《联合早报》访问时评价，普尔巴亚在一年任内“过度承诺，过于自信，过度简化”，财政部内部和与其他机构的协调欠佳。

维查扬托形容苏瓦哈希熟悉经济和财政政策，能有效沟通，也善于倾听，预计他在制定政策时遵循技术官僚路线，并听取商界等利益相关方的看法，与普尔巴亚直接下达指示的做法形成反差。

苏瓦哈希与商界关系良好，市场对他也相对熟悉。维查扬托说，市场信心提振，有助吸引投资，推高对印尼政府债券的需求和提振印尼盾汇率。

“只有在新财长落实能改善商业环境和增加财政确定性的政策后，市场才会坚挺。财长的职权也有限，尤其在推行政府战略计划时，往往需要总统的首肯。因此，苏瓦哈希跟总统的沟通，以及影响和说服力将至关重要。”