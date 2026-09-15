新柔地铁将于明年1月正式开跑，马国国家反毒机构将安排官员进驻新加坡及新山的两大主要关卡，防止贩毒团伙的走私毒品活动。

《中国报》报道，国家反毒机构总监鲁斯林星期二（9月15日）与新加坡中央肃毒局在吉隆坡举行双边会议后发文告说，随着新柔地铁即将通车，两国人员的跨境流动也会大幅度提升，因此两国的执法机构必须展现高度的协调与整备能力，确保通关环境安全，不受毒品威胁。

他宣布，该机构将派遣边境反毒单位官员，进驻新柔地铁位于新山与新加坡的两大主要关卡，严加把守边境，全力防堵毒品走私活动。

他说：“两国的肃毒机构不仅详细规划行动部署与官员间的协调机制，更确立在两大主要出入境点建立快速的通讯管道，包括新山武吉查卡关税、移民及检疫大厦，以及新加坡兀兰北关卡。”

鲁斯林也说，两国肃毒机构在星期二的会议上深入剖析日趋复杂的跨境毒品威胁新趋势，包括不法分子日益频繁利用科技与线上平台贩毒、新型精神活性物质的出现，以及不断翻新演变的走私干案手法。

他强调，两国合作不能仅停留在官方层面的会谈，更关键的是双方行动部队在会后所落实的具体与实质后续行动。

这项会议旨在强化两国在新柔地铁通车前的战略与行动合作，携手应对日益严峻的边境安全挑战。